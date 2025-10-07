Yamaha rekordsatsar på GGN

När världens största endurotävling, Gotland Grand National, avgörs i Hejdeby den 24–26 oktober ställer Yamaha Motor Scandinavia upp med ett rekordstarkt team.

I laget finns både rutinerade världsstjärnor och kända motocrossprofiler. Alpinstjärnan Jens Byggmark gör sin tredje raka start och får återigen sällskap av sin bror Jon.

– Jag har lärt mig otroligt mycket de senaste två åren, både om mig själv och sporten. Det här är en helt annan utmaning än min alpina karriär men jag älskar att tävla och utvecklas. I år kommer jag in med mer erfarenhet, bättre förberedelser och ett riktigt starkt team. Att få köra tillsammans med Jon igen gör loppet extra kul, vi har tränat tillsammans hela säsongen och pushar varandra konstant. Jag påstår fortfarande att jag är snabbast – men vi får väl se vem som bevisar det på banan, säger Jens Byggmark.



Tillsammans med Jens och Jon står en av svensk motorsports mest meriterade förare genom tiderna – Anders Eriksson. Han är sjufaldig världsmästare i enduro och en av de största profilerna i sportens historia. Utöver sina internationella framgångar har Anders också en lång relation till just GGN. Under flera år var han SVT:s flygande reporter och expertkommentator för tävlingen. I år är han tillbaka som en viktig del av Yamahas team. Med sin stora erfarenhet fungerar Anders som teknisk rådgivare och mentalt stöd till bröderna Byggmark. Fokus ligger på allt från spårval och strategi till uthållighet och tävlingspsykologi.

– Vi satsar mer för varje år, och det märks både i teamets bredd och i nivån på våra förare. Vår ambition är att bygga det starkaste och mest inspirerande laget i startfältet, och vi är otroligt stolta över att se hur nya talanger hittar in i Yamaha-familjen. Att dessutom få med oss en legend som Anders Eriksson, både som förare och coach, betyder mycket för hela teamet. Han är en förebild som lyfter alla omkring sig, säger Morten Brondbjerg, försäljningsdirektör på Yamaha Motor Scandinavia.

För Yamaha innebär årets start en tydlig ambitionshöjning.

– Vi satsar mer för varje år. Att få med en legend som Anders Eriksson, både som förare och coach, betyder mycket för hela teamet, säger Morten Brondbjerg, försäljningsdirektör på Yamaha Motor Scandinavia.

Förutom bröderna Byggmark och Eriksson ställer Yamaha även upp med Anton Gole, Håkon Fredriksen, André Högberg och Edvin Röjerås – ett lag som blandar rutin, fart och framtidstro inför årets upplaga av Gotland Grand National.

Gilla detta: Gilla Laddar in …