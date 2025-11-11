12 november, 2025
Instagram Facebook

Yamaha firar 70 år med klassiska Supersport-färger

Yamaha Motor firar sitt 70-årsjubileum med en ny, ikonisk 70th Anniversary-färgsättning för sina Sportmodeller 2026. De vita och röda färgerna hämtar inspiration från legendariska 1999 års R7 och hyllar Yamahas banbrytande sporthojar från 1990-talet.

Färgerna visades först upp i samband med att Yamahas MotoGP-team körde i jubileumsdesign på TT Circuit Assen, följt av Yamaha Racing Team och YART under Suzuka 8 Hours, där teamet tog en imponerande andraplats. Även i Superbike-VM och Supersport-VM uppmärksammades jubileet med specialfärger på Circuito de Jerez.

Under 2026 kommer R125, R3, nya R7 och R9 att erbjudas i jubileumsutförandet – pärlemorskimrande vitt, rött och svart med speedblock-grafik och gul stämgaffellogotyp. Sporthojarna kommer även att finnas i standardfärgerna Icon Blue och svart.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

Upptäck mer från Bike powered by Motorrad

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa