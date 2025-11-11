Yamaha firar 70 år med klassiska Supersport-färger

Yamaha Motor firar sitt 70-årsjubileum med en ny, ikonisk 70th Anniversary-färgsättning för sina Sportmodeller 2026. De vita och röda färgerna hämtar inspiration från legendariska 1999 års R7 och hyllar Yamahas banbrytande sporthojar från 1990-talet.

Färgerna visades först upp i samband med att Yamahas MotoGP-team körde i jubileumsdesign på TT Circuit Assen, följt av Yamaha Racing Team och YART under Suzuka 8 Hours, där teamet tog en imponerande andraplats. Även i Superbike-VM och Supersport-VM uppmärksammades jubileet med specialfärger på Circuito de Jerez.

Under 2026 kommer R125, R3, nya R7 och R9 att erbjudas i jubileumsutförandet – pärlemorskimrande vitt, rött och svart med speedblock-grafik och gul stämgaffellogotyp. Sporthojarna kommer även att finnas i standardfärgerna Icon Blue och svart.

