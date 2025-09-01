Yamaha debuterar med V4 i MotoGP

Yamaha har meddelat att företaget planerar att göra debut med sin efterlängtade V4-motor under MotoGP i San Marino senare i år. Testföraren Augusto Fernandez kommer att köra den nya prototypmaskinen under säsongens 16:e deltävling i september – en milstolpe i Yamahas MotoGP-historia.

V4-motorn bekräftades första gången i september förra året och har därefter testats på Ricardo Tormo-banan samt på Circuit de Barcelona-Catalunya tidigare i år. Nu tar Yamaha nästa steg i sin V4-satsning.

Nyheten presenterades i sociala medier av Yamaha Motor Racings Managing Director, Paolo Pavesio, som kommenterade:

”Jag har viktiga nyheter att dela. Till Misano siktar vi på att låta Augusto Fernandez köra vår nya M1-prototyp med V4-motor för allra första gången. Detta är en spännande förhandsvisning och ett konkret bevis på vårt engagemang för framtiden, samtidigt som vi fortsätter att målmedvetet arbeta för att få ut det bästa av varje tävlingshelg.”

