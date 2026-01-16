WP kliver in i bromsvärlden – lanserar helt nya bromssystem

WP har länge varit synonymt med högpresterande fjädring, inte minst genom sitt nära samarbete med KTM och andra premiumtillverkare. Nu tar företaget nästa stora steg. Med lanseringen av WP Braking Systems breddar WP sitt erbjudande och ger sig för första gången in på bromsområdet – med tydligt fokus på prestanda, låg vikt och OEM-anpassade lösningar.

Bakom satsningen står ett dedikerat team på elva bromsexperter, samtliga med över 20 års erfarenhet av utveckling och validering av bromssystem. Arbetet sker i en toppmodern, 6 000 kvadratmeter stor anläggning med full vertikal integration – från slangtillverkning och bearbetning till montering och sluttest. Kapaciteten uppges ligga på upp till 300 000 kompletta bromssystem och 1,5 miljoner bromsslangar per år.

Totalt omfattar satsningen 19 helt nya komponenter, där viktoptimering, värmehantering och kompakt design stått i centrum. Ambitionen är att erbjuda bromsprestanda i ”superbike-klass” även för mindre motorcyklar. Ett exempel är en ny radial bromspump som för raceinspirerad teknik ned i lägre kubikklasser, liksom bakre flytande ok med öppna bryggor för förbättrad kylning och servicevänlig konstruktion.

I front introduceras ett fyrkolvs radiellt bromsok som väger endast 740 gram – ett av de lättaste på marknaden. Den smala och styva konstruktionen gör det kompatibelt även med ekerhjul, och materialen inkluderar hårdanodiserade aluminiumkolvar samt sintrade eller organiska belägg.

Samtliga system levereras med stålomspunna bromsslangar i PTFE som klarar tryck upp till 40 bar, vilket ska ge bättre känsla, snabbare respons och jämn prestanda både på gata och bana. Extra fokus har även lagts på att minska rullmotstånd, beläggslitage och onödig energiförlust.

Med satsningen på egna bromssystem tar WP nu klivet in i ett av motorcykelvärldens mest hårt bevakade och konkurrensutsatta områden. Där fjädringssidan sedan länge domineras av giganter som Öhlins, har bromsmarknaden i praktiken kontrollerats av aktörer som Brembo. Att WP nu väljer att utmana båda dessa etablerade namn – inom två av de mest avgörande prestandaområdena på en motorcykel – är både ambitiöst och imponerande. Det återstår att se hur systemen står sig i skarpt läge, men klart är att WP nu siktar på att bli en komplett high-end-leverantör av chassikomponenter, från fjädring till bromsar.





Gilla detta: Gilla Laddar in …