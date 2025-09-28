Vilken otrolig comeback!

Spanjoren Marc Marquez fullbordade sin otroliga comeback när han tog sin sjunde MotoGP-VM-titel och har därmed lika många titlar som den italienska legendaren Valentino Rossi.

Marquez, 32 år, slutade tvåa i Japans Grand Prix bakom sin italienska teamkamrat Francesco ”Pecco” Bagnaia och säkrade därmed en ointaglig ledning i mästerskapet med fem lopp kvar, vilket gav honom hans första VM-titel sedan 2019.

Han korsade mållinjen tårfylld av glädje, innan han blev gratulerad av sin bror Alex, som var hans närmaste utmanare i titelracet den här säsongen men slutade sexa i Motegi.

”Det är omöjligt att ens prata, jag vill bara njuta av stunden, men det är sant att det var svårt, det var supersvårt, men nu är jag i harmoni med mig själv,” sa en rörd Marquez.

Marquez prestation kommer efter en ”mardröm” som började 2020.

Efter att ha vunnit fyra raka mästerskap mellan 2016 och 2019 drabbades han av flera skador, bland annat bröt han armen 2020, vilket krävde fyra operationer under två år.

Åren som följde var fyllda av allvarliga skador och stora krascher, och 2023 lämnade han Honda efter 11 år för att gå till Ducati.

”Jag gjorde ett stort misstag i min karriär, att komma tillbaka för tidigt [efter operationen]. Och sen kämpade jag, kämpade, kämpade – och jag vann igen! Så nu är jag nöjd,” lade han till.

Marquez har 11 segrar den här säsongen och har utökat sin mästerskapsledning till 201 poäng före sin bror på andra plats.

