Suzuki byter importör!

I ett brev till återförsäljarna meddelar KGK Motor att man överlåter importen av Suzuki motorcyklar och ATV i Sverige till Strauch Motor Group (SMG). Det sker redan från den 1 december i år. Flera medarbetare med nyckelkompetens kommer att följa med i övergången till SMG, så att återförsäljare och slutkund påverkas minimalt.

KGK Motor är också importör för Honda motorcyklar och förhandlingar pågår även om att överlåta Honda-importen till ny importör. Men fram till att förhandlingarna är avklarade fortsätter KGK som Honda-importör som vanligt. Planen är att ha även detta klart till den 1 december.

Vi återkommer så snart vi har ny information om Suzuki- och Honda-importerna i Sverige.

