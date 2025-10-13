Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!

Det har tisslats och tasslats ett tag om en ny landsvägsgodkänd maskin från Svensk/Spanska Stark Future. Några suddiga bilder har visats men det har inte varit någon hemlighet att det är en supermoto som ska bli tredje modell ut från Stark. Men nu är den officiell och några spännande godsaker finns det allt att berätta om.

Den största nyheten, för inbitna Stark-fans, är att laddaren nu kommer separat, utan den blytunga mekpallen med inbyggd laddare, som det är till Varg MX och EX. Den nya laddaren på 3,3 kW passar fint ner i en ryggsäck och passar alla standard 230-uttag. Under perfekta förhållanden laddas batteriet fullt på två timmar. Räckvidden ska vara mellan 18 mils (lugn) stadskörning ner till 8 mil enligt EU:s standardiserade körcykel för elmotorcyklar.

Stark SM är baserad på 2025 års Stark Varg EX och kommer likt den, fullt gatgodkänd från fabrik. Lysen, blinkers, tuta och allt. Samma kryphål för A1-körkort kan även nyttjas här, passa på innan det hålet täpps igen för gott. Det innebär att innehavare av A1-körkort kan få njuta 80 elektriska hästar i ett ”fulltankat” chassi på endast 124,5 kilo! Här önskar man att man var 16 igen!



Till skillnad från EX så rullar SM på 17-tumshjul med feta landsvägsdäck. Du kan dessutom välja bland fyra olika typer av däck när du tecknar ordern. Pressreleasen säger slanglöst, ser fram emot hur Stark löst tätningen mot ekrarna. Fjädringsvägen är samma som på EX (290 mm fram, 303 mm bak) men givetvis anpassad för supermoto. En ny styrkrona i fräst aluminium med kort 16 millimeters offset säkerställer reptilsnabb styrning och ”rätt” SM-känsla i framvagnen.

Bromsarna kommer givetvis från Brembo och vi noterar en stöddig fyrkolvare parat med en rejäl bromspump. Några detaljer om speciella data om bromsarna presenteras inte i den första infon från Stark mer än att en bromsskiva på 320 millimeter från Galfer kompletterar ovanstående komponenter.

Priset anges till 13 990 Euro för Alpha-versionen på 80 hästar, vilket bör lägga den på samma nivå som EX på dryga 150 000 kronor.

Mer detaljerad info kommer säkerligen när Stark själva rullar ut nyheten. Nedan lite goa bilder på en sprakande skönheten!

