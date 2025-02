Slut med fri mc-körning på Nürburgring Nordschleife

Motorcykelkörning på klassiska Nürburgring Nordschleife får från och med nu enbart utövas under förarkurser, som här med Motorrad Action Team, där Ringenlegenden Helmut Dähne visar Bikes chefredaktör de rätta spåren.

Fritt översatt pressmeddelande från Nürburgring GmbH, läs originalet på www.nuerburgring.de

Nürburgring stoppar fri mc-körning under den så kallade Turistkörningen på Nordscleife. Anledningen är att man har bestämt att motorcyklar och bilar inte längre kommer att få köras på banan samtidigt. För att göra Nürburgring-upplevelsen säker för mc-förare, hänvisar banoperatören till professionella förarkurser på Nordschleife, samt exklusiva tidsfönster för tvåhjulingar på Grand Prix-banan från och med denna säsong.

Nürburgrings så kallade turistkörning är en populär attraktion. Alla med eget fordon kan ta en sväng på Grand Prix-banan och Nordschleife under öppettiderna. ”Säkerheten för alla deltagare är vår högsta prioritet”, förklarar Nürburgrings verkställande direktör Ingo Böder och uppmärksammar en avgörande insikt i sammanhanget: ”Vi har tittat mycket noga på situationen när det gäller bilar och motorcyklars samtidiga deltagande under turistkörning.” Analysen visade att ”den olika kördynamiken kan leda till missförstånd mellan två- och fyrhjulingar”, säger Böder. ”I det här fallet är motorcyklister särskilt utsatta eftersom de, till skillnad från bilförare, inte har någon deformationszon. Det är därför vi har beslutat att strikt separera bilar och motorcyklister i framtiden och att omstrukturera erbjudandet för motorcyklister så att de kan njuta av Nürburgring-upplevelsen på ett säkert sätt.”

Träning med guidad körning för motorcyklister på Nordschleife

Omstruktureringsplanen innehåller olika alternativ för Nordschleife och Grand Prix-banan. I framtiden kommer motorcyklister endast att kunna uppleva den 21 kilometer långa Nordschleife under ledning av utbildade guider under träningspass och kurser. Fyra heldagspass kommer att erbjudas för motorcyklister under 2025. Motorrad Action Team (30-31 juli) och ADAC Doc-Scholl förarutbildning (13-14 augusti). Båda anordnar tvådagars förarkurser för motorcyklister. Indelningen i olika grupper gör körningen lämpligt för nybörjare såväl som för mycket erfarna Nordschleife-kännare. ”De här förarkurserna gör det möjligt för deltagarna att uppleva den unika men utmanande motorbanan under professionell vägledning och kontrollerade förhållanden”, förklarar Ingo Böder.

Grand Prix-banan: exklusiva motorcykelturer och ett brett utbud av utbildningar

Motorcyklister kan dock fortsätta att delta i turistkörning på Grand Prix-banan. På den Grand Prix-banan, som är en modern motorbana byggd för säkerhet, ska motorcyklister få exklusiva banpass. Dessa kan flexibelt arrangeras beroende på hur många motorcyklar som finns på plats respektive dag och kan enkelt implementeras på den 5,1 kilometer långa banan. De exklusiva körpassen för tvåhjulingar ska ge en hög nivå av körbarhet och ökad säkerhet för motorcyklister. Enligt nuvarande schema kommer Grand Prix-banan att vara öppen totalt 38 gånger under 2025. Här kommer även motorcykelutbildningar och bandagar att äga rum. Under ledning av Speer Racing och Ducati 4U kommer det att finnas nio datum från maj till september som enbart riktar sig till motorcyklar.

Förarkurserna är anpassade för alla körnivåer. Alla från nybörjare till proffs får bra utbildning och rådgivning av erfarna Ringen-instruktörer.

