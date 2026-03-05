Scenic – navigering för dig som prioriterar vägen framför destinationen









De flesta navigationsappar är byggda för att ta dig så snabbt som möjligt från A till B. För motorcyklister är det sällan det som är poängen. Scenic har istället byggts med körglädjen i fokus – där du själv styr hur kurvig, snabb eller småvägsorienterad rutten ska vara.

Efter tio år som en av de högst rankade motorcykelnavigationsapparna i Apples App Store tar Scenic nu klivet fullt ut till Android – där appen är gratis att använda de kommande två månaderna.

Här är några funktioner som sticker ut för oss hojåkare.

Kurvig ruttplanering med kontroll

Scenics Curvy Routing ger ovanligt stor påverkan på hur automatiskt genererade rutter ska se ut. Du kan justera hur kurvig vägen ska vara, hur mycket större vägar som tillåts och vilken vägtyp som ska prioriteras.

Det handlar alltså inte bara om att undvika motorväg – utan om att göra vägen till själva upplevelsen.



Fordonstyp påverkar rutten

Du väljer fordonstyp: motorcykel, cykel, scooter, bil eller husbil. Det påverkar hur rutter föreslås och vilka vägar som prioriteras automatiskt.

För motorcyklister innebär det oftare mindre vägar och mer aktiv körning i fokus.



Full offlinefunktion – global täckning

Med nedladdade kartor fungerar både planering och navigering utan mobildata. Globala offlinekartor finns tillgängliga, vilket gör appen användbar även på längre resor där täckningen är svajig.



Dela rutter – på två sätt

Rutter kan delas som GPX-filer till vänner som använder andra system.

För den som också kör Scenic går det att dela via en direktlänk, vilket gör det snabbt att sprida en färdigplanerad tur i kompisgänget.



Anpassningsbart och hojvänligt gränssnitt

Gränssnittet är anpassat för hojåkning, med en “quick actions”-knapp tänkt att fungera även med handskar. Hela färgschemat går att anpassa och i appens forum delar användare med sig av sina egna teman. – en ovanlig detalj i navigationsammanhang som ger appen en tydlig personlig prägel.



200 000+ publika rutter

Scenic erbjuder tillgång till över 200 000 publika rutter, delade och betygsatta av lokala förare världen över. Ett smidigt sätt att hitta beprövade favoritvägar när du är på resa i ett nytt område.



Körstatistik och hastighetskameror

Appen loggar bland annat medelhastighet och körd sträcka – kopplat per fordon. För dig med mer än en hoj i garaget ger det en tydlig överblick över hur varje maskin används. Den ger även möjlighet att visa hastighetskameror längs rutten, för den som vill ha lite extra koll på vägen.



Import från Google Maps och kompatibilitet

En funktion som särskiljer Scenic är integrationen med Google Maps. Planerar du en rutt där kan du enkelt importera den till Scenic genom att kopiera och klistra in länken.

Det gör det möjligt att kombinera Googles sökfunktioner och platsdatabas med Scenics mer hojfokuserade navigering.

Appen fungerar dessutom med Apple CarPlay, Carpuride och olika styrenhetskontroller.



Sammanfattning och erbjudande

Scenic är tydligt utvecklad med entusiasten i åtanke. Med avancerad kontroll över kurvgenerering, full offlinefunktion, ett ovanligt anpassningsbart gränssnitt och möjligheten att dela och importera rutter på flera sätt, positionerar den sig som ett verktyg för aktiv körning snarare än ren transport.

Det här är inte appen för dig som bara vill hem snabbast möjligt. Det är appen för dig som väljer omvägen med flit.



I samband med Android-lanseringen erbjuder Scenic 20 % rabatt på Scenic Premium via en särskild kampanjkod och länk: https://scenicapp.space/affiliates/redeem.php?code=BMNORDIC26

