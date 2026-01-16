Officiella: Harley-Davidsons 2026-nyheter

Efter att Cruiser-programmet fick en uppdatering förra året är det nu dags för de större Touring-modellerna och adventurehojen Pan America att fräschas upp. Touring-modellerna är numera åtta till antalet och den absoluta värstingen är CVO Street Glide som betingar ett pris på hela 620 000 kronor.

Både Street Glide och Road Glide kommer i en Limited-version med toppbox och extra komfortabel passagerarplats. Båda modellerna kostar 404 800 kr. Street Glide och Riad Glide finns även i bagger-versionerna CVO ST som hämtar inspiration från tävlingshojarna i den amerikanska King of the Baggers-serien. Priset är 561 400 kr oavsett vilken modell du vill ha.

Pan America 1250 finns nu också i en Limited-version med sidoväskor och toppbox i aluminium från SW-MOTECH, extraljus och ny lack. Grundpriset är 309 100 kr.

CVO Street Glide ST och CVO Road Glide ST. Road Glide Limited. Pan America 1250 Limited. Street Glide 3 Limited, Street Glide och Heritage Classic. Street Glide Limited.

