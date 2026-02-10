Nytt från Halvarssons: Mora V2

Halvarssons nya Mora V2 är slitstarkt, användarvänligt och har många adventure‑anpassade funktioner.

MORA V2 – Nytt adventureställ från Halvarssons

Pressmeddelande från Halvarssons:

MORA V2 är ett avancerat och helt omarbetat efterföljande ställ till den legendariska MORA/MALUNG‑kombinationen, framtaget för seriösa touring‑ och adventureförare. Stället kombinerar robust skandinavisk design, exceptionell mångsidighet och funktioner anpassade för motorcykelbruk.

Material och konstruktion

Det slitstarka yttre materialet, Smooth Finish Hi‑Durability PA Weave, är mjukt, lätt och mycket hållbart. Ytan har en vattenavvisande (DWR) behandling som skyddar mot väder och underlättar rengöring. Zoner med hög belastning är förstärkta med HI‑ART.

Säkerhet och komfort

MORA V2 är CE‑certifierat i klass AA och ger toppnivåns skydd med CE‑godkända nivå 2‑skydd på axlar, armbågar, höfter och knän – alla justerbara för perfekt passform. Jackan är airbag‑förberedd, har stretchpaneler för airbag‑västar och är kompatibel med bröstskydd som FURUDAL (tillval). För den som vill öka säkerheten ytterligare finns ryggskydden MELBYN (nivå 2) och OKELBO (nivå 1) som tillval.

3‑i‑1‑system för året‑runt‑prestanda

Ytterjacka: Slitstark, ventilerande textil med stora, öppningsbara mesh‑paneler för maximal luftflöde i varmt klimat.

Slitstark, ventilerande textil med stora, öppningsbara mesh‑paneler för maximal luftflöde i varmt klimat. DRYWAY 20/20‑membranjacka: Vattentät, vindtät och ventilerande – kan användas som innerjacka, regnjacka eller överdrag.

Vattentät, vindtät och ventilerande – kan användas som innerjacka, regnjacka eller överdrag. Avtagbart termofoder: Innehåller Outlast‑material för temperaturbalans och 30 g Innoborne®‑isolering, med flera fickor. Kan användas separat som jacka.

Stället finns i två färgstilar: klassiskt svart och olivgrönt. Jackan har tre ytterfickor (två fram, en baktill på ryggpartiet), en vattentät ficka under dragkedjeskyddet och en innerficka. Justerbar i nederkant, krage och ärmslut. Reflexdetaljer på bröst, rygg och ärmar samt en lång dragkedja som kopplar ihop jacka och byxor.

Storlekar herr: svart 48–66, oliv 50–62 | Pris: 5 995 SEK

Byxor – matchande MORA V2‑ställ

Byxorna har samma höga materialkvalitet och skyddsstandard som jackan. Två fickor, halkskydd på sätet, stretchpanel i ryggslutet och stora meshpaneler på låren som kan öppnas för effektiv ventilation. Luftventiler finns även vid underbenen. De har justerbar midja och benslut, lång dragkedja för att fästa i jackan samt hängslen för extra komfort.

Storlekar herr: svart 48–62 / SL50–SL58 | Pris: 5 985 SEK

Produktfotografering av MORA V2‑byxa – bakparti Produktfotografering av MORA V2‑byxa – framifrån

Sammanfattning

Halvarssons MORA V2 är ett genomtänkt adventureställ byggt för komfort, säkerhet och flexibilitet året runt. Kombinationen av CE‑certifierat skydd, högkvalitativa material och 3‑i‑1‑design gör det till ett givet val för äventyrliga motorcyklister.

