Originalskalpellen gör comeback!

KTM 790 Duke gör comeback till i år som en prisvärd instegshoj för A2-klassen. I Europa begränsad till 95 hästkrafter är den perfekt lämpad för strypning till 35 kilowatts A2-hoj. KTM har även dragit in på de dyrare elektroniska tillbehören, allt för att skapa en prisvärd bashoj för en biljett in i den härliga orangea världen för precis under 9000€. Men här finns ändå nedläggskänslig ABS och traction control samt tre olika körlägen. En prydlig TFT-panel i färg på fem tum ger föraren överskådlig och detaljerad information och led-lampor runt om toppar upp anrättningen.

Som tillval kan man sedan välja quickshifter, motorbromskontroll, ”Trackmode” farthållare, däcktryckkontroll med mera. KTM 790 Duke kommer i två färgsättningar, grå och orange. Se nedan galleri för exempel. Den nyuppväckta 790:n rullar in hos din lokala KTM-handlare under juni.

