Inför GGN – Däckväl och checklista!

Igår kväll färdigställdes årets tävlingshoj inför Linus äventyr på Gotland Grand National. Imorgon transporteras hojen till Olle och Björn på Skoj På Hoj som kör över hojen åt oss till Gotland. En liten extra lyx vi unnar oss för att kunna fokusera helt på tävlingen. Olles gäng har sedan full depåservice åt oss i gänget med mat, tankhjälp och snabbservice vid depåstoppet. Ett vinnande koncept vi kört på i flera år som vi varmt rekommenderar.

Hojen då, vad blir det i år? Efter förra årets projekt där vi gjorde i ordning en 450 cross till tävlingen så kör vi i år en lite behändigare maskin. En KTM EXC-F 350 Factory Edition ska leda Linus fram till ytterligare fem varv i den gotländska terrängen. Preppningen är klar och vi har i år valt Michelins nya Starcross 6 (Medium/Hard) bak och välkända Enduro Medium fram. Starcross 6 är en helt ny konstruktion där man för första gången använt Silica till ett crossdäck. Silica används redan i Enduro Medium men nu alltså även i crossdäcken. Det ska bli spännande att prova, däcket känns nämligen mycket hårdare när man klämmer på det jämfört med föregångaren Starcross 5 Medium som vi kört på GGN tidigare. Men enligt Michelins experter så ska detta fungera minst lika bra på det hala kalkstenen. Rapport kommer!

Årets GGN-däck.

För er som själva håller på att förbereda hojen inför GGN tänkte jag bidra med en liten checklista.

Däck: Det viktigaste på GGN, nya däck är ett måste. Som motionär anser jag att du ska välja mjuka däck som absorberar och jämnar ut den hårda kalkstenen och ger bra fäste. Att skyffla lera klarar alla crossdäck, kalkstenen är det kluriga! Jag kör gärna med mousse, annars tjockslang av högsta kvalitet. Däcktrycket bör inte understiga 0,8 bar på GGN.

Luftfilter: Väl rengjort och inoljat. Smörj gärna på lite fett runt kanten där luftfiltret sitter an mot luftburken för att hindra vatten och lera att ta sig förbi. GGN är blött!

Drivpaket: Klarar dina drev och kedja 3,5 timmes lerbad? Är du minsta tveksam, byt! Kedjan ska vara väl rengjord och uppsmord.

Ekrar: Plinga med en skruvmejsel på ekrarna i hjulet medan du snurrar. Låter alla lika? Känn på alla ekrar med en fast nyckel eller ekernyckel och efterdra vid behov. De många stalpen och den hårda kalkstenen ställer stor krav på dina hjul.

Gummihandtagen: Sitter de fast ordentligt? Vattnet och leran på GGN sliter hårt och du vill inte att vänstra gummit ska börja snurra på styret.

Skruvar: Sitter allt på hojen fast ordentligt? Kolla skruvar till sadel, hjul, plastdetaljer, hasplåt, växelspak, styre, koppling, broms, sidostöd.

Lyse/nummerplåt: Om du kan, ta bort lyset från enduron och ersätt med en nummerplåt från motsvarande cross om det finns. Kostar bara några hundringar till skillnad mot om ditt lyse blir spräckt av ett stenskott.

Kylare: Kolla så att dina kylare är kliniskt rena. Vid tvekan spola dem från båda håll och blås gärna genom dem med tryckluft. Det finns även smarta, billiga skydd att trä utanpå kylarskydden som håller den värsta leran borta. De kan sedan enkelt dras bort när du stannar i depån.

Bromsbelägg: När det är riktigt lerigt på GGN så slits dina nya bromsbelägg ner helt under ett race. Klarar dina det? Byt till nya om du tvekar, välj god kvalitet.

Batteri: Är batteriet i bra kondition? Sitter batterikablarna fast ordentligt? Sitter jordflätan fast i bägge ändar? Ta loss, putsa upp, fetta in med vaselin!

Startnummer: Ha koll på bakgrundsfärg och nummerfärg till just din klass.



Återkommer under veckan med din personliga utrustning. Lycka till med mekandet!

Nya däck av bästa kvalitet, ett måste på GGN!

Gilla detta: Gilla Laddar in …