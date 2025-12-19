Ny Retro Ducati till 100-årsjubileumet?

Rykten om nya klassiska Ducati-modeller cirkulerar i och med att Ducati firar 100 år under 2026. Exempelvis har en del förhandsinformation läckt ut om retrohojen Ducati Formula 73.

I slutet av 2025 dök den officiella registreringen av den nya Ducati Formula 73 upp, först hos California Air Resources Board (CARB). Den har två registreringar, den andra markerad med ett ”T” – förmodligen för en specialversion.

Vi har ännu inte all info om Ducati Formula 73 men i California CARB-handlingarna kan man utläsa att det blir den luft/oljkylda Desmo-twinnen på 803 kubik som kommer att användas. Det pekar mot att man kommer att använda samma motor som för närvarande används i Scrambler-modellerna.

Nya Ducati Formel 73 kommer troligen att få 803 kubiks slagvolym, 73 hk (53,5 kW) i maxeffekt vid 8 250 varv och 65 Nm i maximalt vridmoment.

Den här traditionella V-twinnen får den desmodromiska ventilstyrningen som är märkets signatur, två ventiler per cylinder och klassiska kylflänsar. Namnet Formula 73 anspelar sannolikt på sportiga Ducati-modeller och racingframgångar från 1970-talet.

Vi gissar att man kommer att använda ramen från tidigare Scrambler-modeller. Retrodesignen kommer troligen från legendariska Ducati-modeller som 750 Supersport eller 750 Sport med den klassiska rundade halvkåpan – och båda från 1973.

Så här föreställer sig våra italienska kollegor på GPone.com den nya Ducati Formula 73.

