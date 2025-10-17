Ny Brutale från MV Agusta

Italienska motorcykeltillverkaren MV Agusta har avslöjat en del detaljer kring kommande, uppdaterade versionen av Brutale. Den legendariska nakna motorcykeln gör världspremiär på internationella motorcykelmässan EICMA 2025, och den uppdaterade modellen lanseras på marknaden 2026, året då Brutale firar 25 år.

Hjärtat hos nya Brutale är den uppdaterade trecylindriga 950 EVO-motorn – som anges erbjuda högre effekt, mer vridmoment och kvickare, mjukare gasrespons.

Brutalens klassiska formspråk lever vidare, nu med skarpare linjer. Ett helt nyutvecklat chassi ska ge en stabilare och mer balanserad körupplevelse – både på väg och bana. Modellen har även fått uppdaterad geometri, ny ram och sving, samt uppdaterad fjädring och bromsar.

Genom nya produktionsprocesser och kvalitetskontrollsystem utlovas ökad hållbarhet. Samtliga Brutale levereras med 5 års garanti.

Ett nytt, mer intuitivt förargränssnitt (HMI) och uppdaterad MV Ride-app ska göra det enklare att konfigurera och anpassa motorcykeln.

MV Agustas vd Luca Martin kommenterar:

”Brutale förändrade nakensegmentet 2001. Tjugofem år senare fortsätter vi evolutionen med en ny generation som går bortom ren prestanda – mer kraftfull, förfinad och känslomässigt engagerande. En sann italiensk ikon, byggd av förare för förare.”

Nya Brutale 950 EVO visas första gången officiellt den 3 november 2025 och debuterar på EICMA 2025 i specialversionen Serie Oro.

