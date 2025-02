MV Agusta firar 80 år

I år firar italienska motorcykeltillverkaren MV Agusta 80-årsjubileum. Sedan 1945 har MV Agusta, det Varese-baserade varumärket, satt nya standarder vad gäller framförallt design, men även varit framgångsrika på världens racebanor, med sina 75 VM-titlar (38 för förare och 37 för tillverkare), och på vägarna, där MV Agusta blivit en ikon för italiensk stil och hantverksskicklighet.

Under årens lopp har MV Agusta skapat modeller som blivit legendariska inom motorcykelhistorien. Agusta-familjen, som spelade en betydande roll inom flygindustrin, stod efter andra världskriget inför restriktioner som förhindrade flygplanstillverkning. De valde därför att rikta sin passion för hastighet och teknik mot motorcykelproduktion. Den 19 januari 1945 grundades Società Anonima Meccanica Verghera officiellt i Cascina Costa di Samarate, nära dagens internationella flygplats Malpensa, nordväst om Milano i norra Italien.

Den första motorcykeln med MV Agusta-märke lanserades hösten 1945 och blev känd som MV 98. Agusta-familjens kärlek till flygindustrin återspeglades tydligt hos deras motorcyklar, som redan från början hade en racingmentalitet. Med MV 98 inleddes en extraordinär rad av segrar och framgångar på tävlingsbanor världen över. Flygarvet är genomgående närvarande i MV Agustas 80-åriga historia, inte minst den ikoniska röd-silverfärgade lackeringen, där rött symboliserar Italiens motorsportarv och silver hyllar flygvärlden, där många flygplan lämnades olackerade för att minska vikten.

Under 1950- och 1960-talet minskade efterfrågan på motorcyklar som transportmedel till följd av bilindustrins massproduktion. MV Agustas svar på denna förändring var att utveckla allt mer innovativa och högpresterande modeller som präglades av ständig estetisk utveckling. Dessa motorcyklar väckte begär och blev åtråvärda objekt, snarare än nödvändiga transportmedel. Strategin visade sig framgångsrik, inte minst tack vare varumärkets fortsatta triumfer inom motorsporten.

Greve Domenico Agusta hade en exceptionell förmåga att välja de bästa förarna, många av vilka blev motorcykellegender: Franco Bertoni, MV Agustas första förare, följd av Arcisio Artesiani, Carlo Ubbiali, Leslie Graham, Cecil Sandford, Fortunato Libanori, John Surtees, Mike Hailwood, Gianfranco Bonera, Giacomo Agostini och Phil Read. Under de tre decennier då Agusta-familjen styrde företaget vävdes deras segrar samman med MV Agustas ikoniska produktionsmodeller. Särskilt partnerskapet mellan MV Agusta och Giacomo Agostini är det mest berömda i motorcykelhistorien – under sin karriär på MV Agustas maskiner vann ”Ago” 13 VM-titlar, 18 italienska mästerskapstitlar och 10 Tourist Trophies (isle of Man TT), vilket tillsammans med en rad andra segrar på andra motorcykelmärken, gör att han av många anses vara den mest framgångsrika föraren inom motorcykelracingen genom tiderna.

MV Agustas 80-åriga historia kännetecknas inte bara av sportsliga framgångar utan även av skapandet av samlarobjekt högt eftertraktade av entusiaster världen över. Bland annat 175 CSS från 1954, smeknamnet ”Disco Volante”, 750 S ”America” från 1973, legendariska F4 som lanserades 1997, samt Brutale. På senare år har vi fått se modeller som Rush, Dragster, Turismo Veloce och Superveloce. År 2024 presenterade MV Agusta äventyrsmodellen Enduro Veloce.

