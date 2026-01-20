Michelin lanserar Anakee Adventure 2 – nytt adventuredäck med fokus på väg, men redo för grus!

Michelin breddar sitt adventureutbud med nya Anakee Adventure 2, ett däck utvecklat främst för landsvägskörning men med tillräcklig mångsidighet för grusvägar och lättare terräng. Lanseringen är en del av Michelins satsning på det snabbt växande adventuresegmentet.

Anakee Adventure 2 positioneras som ett 80/20-däck (väg/terräng) och blir ett nytt flaggskepp i Michelins adventurefamilj, tillsammans med Road 6, Anakee Road och Anakee Wild. Däcket riktar sig till förare som använder sin hoj till vardags, på längre resor – och som vill kunna lämna asfalten när tillfälle ges.

Fokus på grepp, komfort och livslängd

Jämfört med föregångaren utlovar Michelin förbättringar på flera punkter. Nya silikabaserade gummiblandningar ska ge bättre våtgrepp, samtidigt som livslängden har ökats med upp till 21 procent bak. En omarbetad stomme och nytt mönster ska även bidra till lägre buller och högre komfort på längre körningar. Däcket är M+S-märkt.

Tekniskt bygger Anakee Adventure 2 bland annat på Michelins 2CT-teknik med hårdare gummi i mitten och mjukare på skuldrorna, samt förstärkningar för ökad stabilitet på både asfalt och grus.

Brett modellutbud

Däcket kommer i dimensioner som passar de flesta populära äventyrshojar, däribland BMW GS, Honda Africa Twin, Yamaha Ténéré, Ducati Multistrada, KTM Super Adventure, Triumph Tiger och Aprilia Tuareg.

Tillgänglighet

Michelin Anakee Adventure 2 lanseras globalt i januari 2026. Däcket visas för första gången i Sverige på MC-mässan i Elmia 23–25 januari, där Michelin finns på plats för förhandsvisning.

Gilla detta: Gilla Laddar in …