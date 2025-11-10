Med ny V-twin och monocoque-ram

Ducati presenterar nya Hypermotard V2 – lättare, mer kompakt och med en ny 890-kubiks tvåcylindrig V-motor. Den nya supermoton presenterades på EICMA 2025 och lanseras våren 2026.

Den nya modellserien är betydligt mer kompakt och lättare än sin föregångare: Jämfört med den tidigare 950-generationen har Ducati enligt uppgift minskat vikten med 13 kilo.

Ducati Hypermotard V2 SP väger enligt uppgift till och med 14 kg mindre.

Den tekniska kärnan är den nya 890 kubik stora Ducati V-twinnen utan desmodromisk ventilstyrning, men med variabelt insugningsventillyft (IVT). Den levererar 120 hk och 94 Nm vridmoment.

70 procent av det maximala vridmomentet ska finnas till hands redan vid 3 000 varv.

Ducati Hypermotard V2 använder en specialutvecklad monocoque-ram som integrerar inte bara motorn som ett bärande element, utan även luftburken.

Bränsletanken rymmer 12,5 liter och är placerad ovanför monocoquen. Ducati strävar efter att uppnå en kompakt, styv design med reducerad vikt.

Båda versionerna har dubbla 320 mm skivbromsar fram. Den nya Hypermotard-modellen har Brembo M4.32 monoblock-bromsok och en radiell PR18/19 huvudcylinder.

SP-varianten är utrustad med Brembo M50-bromsok och PR16/21 bromspump.

Ducati Hypermotard V2 SP rullar på vita, smidda lättmetallfälgar (påstås vara 1,56 kg lättare).

Ducati Hypermotard V2 använder en 6-axlig IMU.

Standardfunktionerna inkluderar kurv-ABS (4 lägen), traction-control med 8 nivåer, wheelie-control, quickshifter och motorbromskontroll, ett system som reglerar motorbromseffekten vid nedväxling eller inbromsning.

Ducati Hypermotard V2 SP levereras även med: Ducati Power Launch och Pit Limiter.

Ducati Power Launch: elektronisk launch control som hjälper föraren att accelerera från stillastående – till exempel vid racestart eller på avstängda banor.

Pit-limiter: Begränsar motorcykelns maxhastighet till ett förutbestämt värde – vanligtvis 60 km/h, enligt kraven i depåbanor.

Sadelns och styrets geometri på Ducati Hypermotard V2 är typisk för en supermoto, med brett styre (807 mm) och fotpinnarna placerade längre fram.

Sadelhöjden för båda versionerna anges till 880 mm, där SP-versionen (på bilden framtill) har mindre markfrigång och en sadelhöjd som är 10 mm lägre än den tidigare 950 SP. Tillbehörssäten finns tillgängliga för förare i olika längder.

Fjädringen skiljer sig mellan de två versionerna av Ducati Hypermotard V2: Standard V2 är utrustad med 46 mm inverterad Kayaba-gaffel och en Kayaba-stötdämpare, medan SP-varianten har helt justerbara Öhlins-komponenter: NIX30 fram och STX46 bak. Båda supermoto-versionerna är utrustade med en Sachs-styrdämpare.

Båda versionerna har dubbla 320 mm skivbromsar fram. Den nya Hypermotard-modellen har Brembo M4.32 monoblock-bromsok och en radial PR18/19 huvudcylinder, medan SP-varianten är utrustad med Brembo M50-bromsok och en PR16/21 huvudcylinder.

Standardversionen av V2:an rullar också på gjutna hjul i storlekarna 3,50×17″ och 5,50×17″, utrustade med Pirelli Diablo Rosso IV-däck (120/70 och 190/55). Ducati Hypermotard V2 SP sitter på smidda aluminiumfälgar (enligt uppgift 1,56 kg lättare), även de utrustade med Pirelli Diablo Rosso IV Corsa-däck. För användning på bana finns Pirelli Diablo Superbike-slicks tillgängliga i bakdäcksdimensionen 180/60, eller alternativt i Supersport-dimensionen 190/60.

Den nya Ducati Hypermotard V2 har en 6-axlig IMU. Standardfunktionerna inkluderar kurv-ABS (4 nivåer), 8-nivåers traction-control, wheelie-control, quickshifter och motorbromskontroll, ett system som reglerar motorbromsningen vid nedväxling eller när gasen stängs.

Sadel- och styregeometrin på den nya Ducati Hypermotard V2 är typisk för supermoto-hojar, med brett styre (807 mm) och framflyttade fotpinnar. Sadelhöjden på båda versionerna är 880 mm, där SP-versionen erbjuder minskad markfrigång och en sadelhöjd som är 10 mm lägre än den tidigare 950 SP. Enligt Ducati begränsar detta inte lutningsvinkeln, utan ökar snarare stabiliteten och hanteringsprecisionen hos Hypermotard V2 SP. Tillbehörsäten finns tillgängliga för förare i olika längder.

Instrumenteringen består av en 5-tums TFT-skärm med tre infolägen (”Road”, ”Road Pro”, ”Track”) och en joystick på vänster sida av styret.

Ducati Hypermotard V2 SP inkluderar även:

Ducati Power Launch: Elektronisk launch-control som hjälper föraren vid acceleration från stillastående – till exempel vid tävlingsstarter eller på stängda banor.

Depåbegränsare: Begränsar motorcykelns topphastighet till ett förinställt värde – vanligtvis 60 km/h, vilket krävs i depån på många motorbanor.

Utrustning och tillbehör:

Ducati erbjuder en rad tillbehör till den nya Hypermotard V2, inklusive ett Termignoni-avgassystem (både ett gatgodkänt och ett rent racesystem), kolfiberkomponenter, ett multimediasystem (DMS) med Bluetooth, Lap Timer Pro med GPS samt olika komfort- och touringalternativ.

Lansering och tillgänglighet

Ducati har meddelat att den europeiska lanseringen av den nya Hypermotard V2 blir i april 2026. En begränsad A2-version på 35 kW (48 hk) kommer att finnas tillgänglig.

Tekniska specifikationer Ducati Hypermotard V2/SP

Motor och prestanda

Motor: Ducati V2, 90° V-Twin, 890 kubik

Effekt: 120 hk vid 10 750 varv

Vridmoment: 94 Nm vid 8 250 varv

70 % av vridmomentet tillgängligt vid 3 000 varv

Växellåda: 6-växlad med Ducati Quick Shift (DQS) 2.0

Ventilspel kontrolleras var 4500:e mil

Chassi och ram

Ram: Aluminiummonocoque med integrerad luftfilterbox, motor som spännelement

Bränsletankens volym: 12,5 liter

Hjulbas: 1 492 mm

Sitshöjd: 880 mm

Vikt (färdklar, utan bränsle): 180 kg

Framgaffel: 46 mm Kayaba inverterad framgaffel

Fjädring bak: Enkel stötdämpare från Kayaba

Styrdämpare: Sachs

Fjädring V2 SP:

Framgaffel: Öhlins NIX30 48 mm inverterad framgaffel, fullt justerbar

Bakfjädring: Öhlins STX46 enkeldämpare, fullt justerbar

Styrdämpare: Sachs

Bromsar:

Fram: 2 x 320 mm bromsskivor

V2: Brembo M4.32 monoblock-bromsok, PR18/19 radial huvudcylinder

V2 SP: Brembo M50 monoblock-bromsok, PR16/21 radial huvudcylinder

Bak: 245 mm skiva, Brembo-bromsok

Hjul och däck:

V2: Gjutna aluminiumfälgar 3,50 x 17 (fram) / 5,50 x 17 (bak)

V2 SP: Smidda aluminiumfälgar, 1,56 kg lättare

Däck V2/V2 SP: Pirelli Diablo Rosso IV – 120/70 ZR17 (fram), 190/55 ZR17 (bak)

Elektronik:

6-axlig IMU

Körlägen: ”Urban”, ”Sport”, ”Touring”

Ducati Traction-Control (DTC) med 8 nivåer

Ducati Wheelie-Control (DWC)

Kurv-ABS med 4 nivåer

Ducati Quick-Shift (DQS) 2.0

Engine Brake-Control (EBC)

5-tums TFT-skärm med 3 visningslägen (”Road”, ”Road Pro”, ”Track”)

Joystickreglage

Ducati Power-Launch (endast SP)

Pit-Limiter (endast SP)

Utrustning och tillbehör

LED-belysning runtom

Litiumbatteri (SP)

Framskärm i kolfiber (SP)

Special SP-lackering med stor SP-logotyp

Ducati Multimedia System (tillval)

Lap Timer Pro med GPS (tillval)

Termignoni avgassystem (tillbehör)

Olika säten och kolfiberkomponenter tillgängliga

Slutsats

Med den nya Hypermotard V2 lanserar Ducati den fjärde generationen av sin sportiga funbike. Den nya plattformen, med en 890-kubiks V-twinmotor, monocoque-ram och modern elektronik, representerar ett betydande tekniskt framsteg. Båda versionerna – V2 och V2 SP – kombinerar låg vikt med de senaste förarassistanssystemen och förväntas finnas tillgängliga från våren 2026. Prissättningen har ännu inte tillkännagivits.

