MC-Mässan närmar sig!

På årets stora motorcykelmässa, som äger rum på Elmia i Jönköping den 23-25 januari, har du möjligheten att vinna en hel säsong med en av årets snyggaste Yamaha-nyheter – R7 i Anniversary-lack. Besök oss i Bike-montern B01:26 och delta i tävlingen, där du också kan vinna ett valfritt mc-ställ från Dainese eller en ny Shoei-hjälm.

Vår systertidning Allt om MC finns också plats i samma monter, samt på scenen bakom, bland annat med ett scenprogram, där mc-personligheter intervjuas varje hel timme. Även i Allt om MC-delen finns priser att vinna, exempelvis reflexvästar och tankväskor med mera.

Mer info om mc-mässan hittar du här: www.elmia.se/mcmassan/

