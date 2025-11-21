KTM: ”Det är helt klart vägen framåt.”

Rajiv Bajaj, 58, VD för den indiska koncernen Bajaj Auto, blir majoritetsägare i KTM senast i maj 2026. EU har godkänt sammanslagningen, och KTMs moderbolag, Pierer Mobility, blir då Bajaj Mobility AG.

Personalnedskärningar väntas. ”Om ett företags högsta ledning bara fokuserar på aktiekursen eftersom deras ersättning är knuten till den, kan saker och ting gå fruktansvärt fel.” Rajiv Bajaj, chef för den indiska fordonskoncernen med samma namn (som snart är majoritetsägare i KTM), uttryckte sin åsikt om orsakerna till KTM:s ekonomiska problem i tydliga ordalag under en TV-intervju – dock utan att nämna någon ansvarig vid namn. I ett uttalande till den indiska tv-stationen uppgav Bajaj också att ytterligare personalnedskärningar på KTM i Mattighofen är oundvikliga. Enligt hans uppfattning är det rentav groteskt att av de nuvarande 4 000 KTM-anställda är endast cirka 1 000 direkt involverade i motorcykelproduktion, medan de återstående 3 000 har kontorsjobb. Ytterligare delar av KTM:s produktion ska enligt honom också flyttas från Europa till Indien eller Asien.

Rajiv Bajaj menar att: ”Det är helt klart vägen framåt.”

