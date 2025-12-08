Katalogen börjar ta form!

Stora Motorcykelkatalogen 2026 är ”hojbibeln” med samtliga 2026 års motorcyklar. Den är 180 sidor tjock, med omdömen, fakta och priser på samtliga motorcykelmodeller på den svenska marknaden – utkommer den 14 januari 2026. Priset är 199 kronor.

Du kan förbeställa 2026 års Katalog genom att fylla i formuläret nedan, samt Swisha 149 kronor till Motorrad Nordic AB på nr 1235432885. Då får du den billigare och snabbare, direkt hem i brevlådan.

Observera att Katalogen enbart kan beställas fram till den 18 december, och inte kan efterbeställas. Observera också att formuläret nedan måste fyllas i , samtidigt som 149 kr swishas till 1235432885. Alternativt betalas in på bankgiro: 214-3402. (Det räcker alltså inte med att enbart swisha.)

Om du missar att förbeställa hänvisar vi till tidningshandeln där den ligger ute ca två månader från och med den 14 januari.

Beställ Katalogen genom att klicka här!

Gilla detta: Gilla Laddar in …