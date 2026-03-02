IDM tar klivet upp – EURO MOTO lanseras

EURO MOTO ersätter inte IDM – men tar serien till nästa nivå. Större internationellt fokus, fler fabriksinslag och premiär på Sachsenring 2026.

EURO MOTO – ny internationell racingserie lanseras 2026

Från och med 2026 får Europa en ny roadracingserie. Motor Presse Stuttgart (ägare av bland annat världens största mc-tidning MOTORRAD) drar igång EURO MOTO, ett steg upp från IDM och ett försök att skapa en ännu starkare internationell plattform för Superbike, Supersport och Sportbike.

Ska höja nivån ytterligare

Tanken är att locka fler internationella förare, skapa större synlighet i flera europeiska länder och helt enkelt bjuda på ännu bättre racing. IDM har redan utvecklats till en av Europas starkaste mästerskapsserier – både sportsligt och organisatoriskt – och EURO MOTO blir nästa logiska steg.

Steg mot VM

”IDM har visat att serien fungerar som språngbräda för förare med VM‑ambitioner,” säger seriechefen Normann Broy. ”Med EURO MOTO fyller vi gapet mellan nationella mästerskap och världsmästerskapen. Här ska de bästa teamen och förarna kunna mötas.”

Premiär på Sachsenring 2026

Första racet körs 8–10 maj 2026 på Sachsenring. Broy lovar en serie som ska vara lätt att följa – både på plats och via digitala kanaler.

Pirelli kvar som däckpartner

Pirelli fortsätter som exklusiv däckleverantör och stärker samtidigt sitt utvecklingsarbete kopplat till serien. ”Nivån har höjts rejält i IDM och vi vill bidra till nästa steg,” säger Michael Müller från Pirelli.

BMW: “Helt rätt riktning”

BMW bekräftar också att de fortsätter sitt aktiva arbete i serien.

”IDM har länge varit en viktig del av vårt kundsportsprogram. Att serien nu lyfts till europeisk nivå är helt rätt,” säger Uwe Geyer från BMW Motorrad Motorsport. ”EURO MOTO kan bli en perfekt plattform för talanger på väg mot Superbike‑VM.”

Kalendern 2026

EURO MOTO körs parallellt med IDM och innehåller sju racehelger. Klassiker som Assen, Most, Nürburgring och Hockenheim är kvar. Nytt för 2026 är att Brno återvänder till kalendern.

Schleizer Dreieck försvinner, då banan saknar FIM‑homologation.

Datum 2026

• 08–10.05 – Sachsenring

• 29–31.05 – Brünn (CZ)

• 26–28.06 – Most (CZ)

• 31.07–02.08 – Oschersleben

• 14–16.08 – Assen (NL)

• 04–06.09 – Nürburgring

• 25–27.09 – Hockenheimring

