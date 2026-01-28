Gotland Ring GPE Circuit i konkurs, verksamheten räddad!

Bolaget bakom den dagliga driften av Gotland Ring, Gotland Ring GPE Circuit AB, begärs i konkurs från den 23 Januari 2026. En oväntad skattesmäll och en långvarig tvist med ett entreprenadbolag om otillräcklig asfaltskvalitet på Sydslingan sägs vara de bakomliggande orsakerna. Advantage Group OY och Skatteverket är de två största fordringsägarna.

De glada nyheterna är att verksamheten inför 2026 års säsong inte ligger i farozonen. Ett nytt bolag ska bildas inom kort som tar över verksamheten. Det innebär att vårt evenemang, Gotland Ring Bike Week, ligger kvar i kalendern som planerat och att alla som redan betalat kan sova lugnt, era anmälningsavgifter är säkrade och vi kommer tillsammans kunna njuta av världens häftigaste moderna racingbana den 3-5 juli.

Läs hela pressmeddelandet här nedan.

Pressmeddelande, 2026-01-26

Gotland Ring säkrar fortsatt drift trots konkursansökan

Gotland GPE Circuit AB har lämnat in en konkursansökan till Gotlands tingsrätt. Advantage Group Oy har sagt upp rörelsedriftsavtalet för GPE:s drift av Gotland Ring med hänvisning till bolagets ekonomiska situation.

Ett nytt operativt bolag tar över driften inför säsongsstart, och anläggningen kommer fortsatt att vara öppen för verksamhet. Advantage Group Oy är största fordringsägare.

Uppsägning av rörelsedriftsavtal för motorbanan Gotland Ring

Gotland GPE Circuit AB har lämnat in en konkursansökan till Gotlands tingsrätt.

Mot bakgrund av bolagets ekonomiska situation samt bristande möjlighet att ställa säkerhet för sina avtalsförpliktelser, har Advantage Group Oy sagt upp rörelsedriftsavtalet avseende driften av motorbanan Gotland Ring.

Ett nytt operativt bolag kommer att ta över driften inför kommande säsong, vilket innebär att Gotland Ring även fortsättningsvis kommer att vara öppen för körning, tester och evenemang enligt plan. Konkursansökan påverkar därmed inte möjligheten att bedriva verksamhet på anläggningen framåt.

Den ekonomiska situationen i Gotland GPE Circuit AB har under en längre tid påverkats av betydande utomoperativa kostnader relaterade till aktioner utförda av två minoritetsägare av totalt tolv delägare, inklusive juridiska processer och tillhörande expertutredningar för till exempel installation av undermålig asfalt. Dessa kostnader har sammantaget belastat bolagets likviditet signifikant.

Advantage Group Oy är bolagets största fordringsägare och största långivare.

