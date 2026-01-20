Gotland Ring Bike Week 2026 – rabatt på färjan klar!

Alldeles nyss fick vi klart med Destination Gotland om rabatterade priser på färjan till och från Gotland Ring Bike Week 2026.

Boka med koden: arrbikeweek2026 så erhåller ni upp till 40% rabatt.

Här finner ni information om hur ni anmäler er: https://www.bike.se/gotland-ring-bike-week-2026/

Läs mer i den kompletta informationen nedan:



”Information om arrangemanget

Vi har döpt arrangemanget till ”Bike week 2026”

Biljetten bokas via hemsidan www.destinationgotland.se/sv/farja/boka/

Ange följande kod arrbikeweek2026

De dagar som är markerade har priser och alternativ som gäller för detta arrangemang.

På vissa avgångstider kan vi inte erbjuda arrangemangspris, dessa turer går bra att boka men då till ordinarie pris.

Det går också bra att välja mellan våra ordinarie biljettalternativ, mini, flexi och flexi +.

Alla komfortalternativ är tillgängliga liksom personfordon.

Rabatten är mellan 0 – 40 % gentemot ordinarie pris, beroende på vilka datum och avgångstider man önskar åka. Det gäller både personer och fordon på aktuella avgångar.

Det finns inga undanlagda platser till arrangemanget, all bokning sker i mån av plats.

Det finns 200 stycken koder för detta arrangemang.

Denna kod gäller mellan 2026-06-29 till 2026-07-09, 4 dagar före och 4 dagar efter arrangemanget.

För att boka ut- eller returresa utanför kodens giltighetstid krävs att man gör två separata bokningar.

Gruppresor

+46 (0) 771 22 33 50

gruppresor@destinationgotland.se”

