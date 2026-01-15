Donut Labs solid state-batteri – redo för användning i Verge-motorcyklar

Donut Labs VD Marko Lehtimäki försökte inte ens dölja sin tillfredsställelse när han presenterade Donut Labs nya solid-state elektrolytiska batteri på CES-mässan i Las Vegas, vilket har potential att bli en riktig revolution inom elfordonsindustrin.

Marko Lehtimäki är inte en alltför blygsam kille. ”Det här är höjdpunkten på hela evenemanget”, säger VD:n för Donut Lab och sammanfattar företagets tillkännagivande av solid state-batterier på teknikmässan CES i Las Vegas. Om företagets löften är sanna är det ett slags helig graal för elfordon, en som skulle kunna revolutionera hela branschen. Och mycket mer därtill.

Verge Motorcycles spin-off-företag Donut Lab presenterade världens första produktionsklara solid state-batteri för fordonsbruk på CES 2026. Batteriet kombinerar alla önskvärda egenskaper för fordonsbruk: ett stort antal laddningscykler, hög energitäthet, brett temperaturområde, brandsäkerhet, hög laddnings-/urladdningshastighet, oberoende av sällsynta material och överkomliga priser. Donut-batteriet kommer först att användas i Verge elmotorcyklar, som planeras börja levereras i början av 2026.

Donut Labs VD Marko Lehtimäki säger att batteritekniken har varit under utveckling i flera år och att tillkännagivandet medvetet tajmades efter lanseringen av Donut-motorn. Företaget ville först tillkännage batteriet när det verkligen var klart för produktion.

– Det har pratats om fastkroppsbatterier länge, men vi ville bara dela med oss ​​av våra efter att tekniken har validerats och integrerats i riktiga fordon. Framtiden ligger inte ”två år bort”, utan här och nu, säger Lehtimäki och bortser från andra utvecklingsprojekt inom fastkroppsbatterier.

Den fasta elektrolytstrukturen skiljer Donut Battery från traditionella litiumjonbatterier. Att ta bort den flytande elektrolyten förbättrar säkerheten och eliminerar en av de största utmaningarna med nuvarande batteritekniker, riskerna förknippade med termisk rusning. Samtidigt möjliggör lösningen hög energitäthet: enligt Donut Lab är batteriets energitäthet cirka 400 Wh/kg.

Vid motorcykelanvändning innebär detta en lättare struktur och längre räckvidd. Verge motorcykelbatteripaket består av fyra moduler, med en totalvikt på cirka 50 kilogram. Två versioner kommer att finnas tillgängliga, 20 och 33 kilowattimmar. Vid högsta kapacitet sägs räckvidden vara upp till 600 kilometer på en enda laddning.

En av de viktigaste fördelarna med tekniken är exceptionellt snabb laddning. Enligt Donut Lab kan batteriet laddas fullt på upp till fem minuter utan att laddningen behöver begränsas till 80 procent, som i många nuvarande system. Det innebär att flaskhalsen vid laddning inte är batteriet utan laddningsinfrastrukturen.

”Batteriets förmåga att ta in och urladda ström är så stor att laddningsnätverket kan bli en flaskhals. Även här blir batteriet en styrka, eftersom det också kan användas för att lagra energi och balansera nätverket”, säger han.

Donut Lab ser omfattande tillämpningar för batteriteknik utanför motorcyklar. Till exempel utvecklar företaget för närvarande ett energilagringsutrymme på 10 megawattimmar i form av en 12 meter lång fraktcontainer. Lösningen kan användas som en mobil laddningsinfrastruktur, till exempel i lastbilsterminaler: containrarna kan laddas i förväg i en batteripark och flyttas till terminalen för att ladda lastbilar utan att behöva oroa sig för belastningens varaktighet på elnätet.

När det gäller hållbarhet presenterar Donut Lab exceptionellt starka siffror. Batteriet sägs hålla i upp till 100 000 laddningscykler, och dess kapacitet ligger kvar på över 99 procent även i extrema temperaturer. Enligt Lehtimäki uppfyller batteriet alla krav och certifieringar inom bilindustrin, och har testats utförligt innan produktionsbeslutet fattades.

Företaget utmanar också den rådande uppfattningen om den höga kostnaden för solid state-batterier. Enligt Lehtimäki kan Donut Battery redan konkurrera prismässigt med högkvalitativa litiumjonbatterier.

”Om vi ​​pratar om litiumceller lämpliga för fordonsanvändning kan vi slå dem prismässigt idag. Oavsett om det är en laddningsinfrastruktur eller hundratusen stadsjeepar”, säger Lehtimäki entusiastiskt.

Produktionsmässigt verkar Donut Lab för närvarande i gigawattimmarklassen, men nästa år är kapaciteten avsedd att öka till flera dussin gigawattimmar. Företaget lovar att kunna möta nästan vilken orderkvantitet som helst med en leveranstid på cirka 12–15 månader.

Nyheten är stor, och enligt Lehtimäki har mottagandet på CES-mässan varit exceptionellt entusiastiskt. Under förra årets mässa fick företaget cirka 400 kontakter från tillverkare, men i år har intresset varit ännu mer vilt.

– Vi har verkligen inte gått obemärkt förbi. I morse, innan mässstarten, hade vi redan 600 kontakter från tillverkare runt om i världen. Globala jättar, mindre tillverkare och aktörer inom energisektorn har hittat oss, sammanfattar Lehtimäki.

Så hur har en liten startup lyckats med det som har förblivit en dröm för stora aktörer? Lehtimäki betonar smidigheten och kreativiteten hos ett litet team.

– Det kan vara lite svårt för dem utanför ingenjörsvärlden att förstå, men när en organisation växer stelnar den till, kommunikationen fungerar inte och byråkratiska strukturer uppstår. En liten organisation kan vara kreativ och tänka ”utanför boxen”, och när verksamheten är fri blir resultaten ofta goda. Jag säger att 20 toppingenjörer slår 2000 mycket duktiga ingenjörer – jag såg detta på mitt tidigare företag, säger Lehtimäki.

Alla Verge-kunder som väntar på leverans får en gratis uppgradering till det nya Donut Battery.

Om Donut Labs löften håller för verklig användning och i produktionsskala, kan det vara ett av de viktigaste framstegen, inte bara inom elfordon, utan även inom elektroteknik i allmänhet.

