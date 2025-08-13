Dags för Mälaren runt 2025 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti 2025 är det åter dags för Sveriges ikoniska motorcykeltradition – Mälaren Runt. Sedan starten 1986 har mängder av motorcyklister, med alla slags hojar, samlats för att tillsammans bege sig ut på den cirka 300 kilometer långa rundan runt Mälaren.

Starten sker klockan 11.00 vid Pampas Marina i Solna, men motorcyklister ansluter sig längs rutten – det är upp till var och en var man vill hoppa på eller av.

Mälaren Runt-dekaler delas ut gratis! T-shirts, kepsar, öronproppar, buffar och nyckelringar kan köpas vid:

• Pampas Marina (startplats)

• Sulas i Strängnäs

• Strul MCC i Enköping

Längs vägen väntar flera klassiska stopp:

-Turinge Kyrka – fikastopp runt lunchtid.

-Strängnäs – träffa andra hojåkare hos Sulas MC, besök motorstadion och testa Supermoto under föranmälan.

-Eskilstuna / Sundbyholm – guidade visningar vid Sigurdsristningen (med showtimes kl. 10 & 14), och rabatt på fika i gästhamnen vid uppvisande av Mälaren Runt-dekalen.

-Tidö Slott – mc-museum och café hos MC Collection med grillning på själva slottets parkering.

Målgång och fest sker sedan hos:

-Strul MCC i Enköping, kända för sin genuina hojfest, mat, musik och camping.

-MCE – Motorcykelentusiasterna i Jakobsberg, där grill, livemusik och camping erbjuds.

Ingen föranmälan krävs för att delta i eventet och det är kostnadsfritt att vara med.

Gilla detta: Gilla Laddar in …