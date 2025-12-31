Custom Motor Show satsar på över 100.000 besökare

Custom Motor Show ställer även ut på MC-mässan som körs på samma plats – Elmia i Jönköping, men redan den 23-25 januari!

Pressmeddelande från Albinsson & Sjöberg:

Intresset för Custom Motor Show 2026 är större än någonsin. Redan nu, långt innan året ens har börjat, slår mässan rekord i antal anmälda utställningsfordon. Aldrig tidigare har responsen varit så stor vid den här tiden på året.– Intresset för evenemanget har vuxit stadigt år för år. 2026 satsar vi fullt ut och målet är att passera 100 000 besökare, säger Hans-Ove ”Hasse” Boberg, projektledare för Custom Motor Show.

I påsk, 3–6 april, förvandlas Elmia i Jönköping återigen till en mötesplats för motorentusiaster. Custom Motor Show, arrangerad av Albinsson & Sjöberg, är norra Europas största motorshow och samlar allt inom bil- och motorhobbyn – fantastiska byggen, de senaste produkterna och actionfyllda shower som lockar publik från hela Norden.

Populära Restoration Show äger rum i C-hallen. Här visas renoveringar och byggprojekt upp live inför besökarna. Även här har intresset skjutit i höjden – bara dagar efter att anmälan öppnade var antalet anmälningar rekordmånga.

– Restoration Show erbjuder en helt unik upplevelse. Det arbetas, diskuteras och låter. Garagelivet, som är kärnan i motorhobbyn, flyttar rakt in i mässhallarna, säger Hasse.Trots att det ännu är tidigt kan Custom Motor Show redan konstatera flera nya rekord. Med ett så intensivt intresse från både utställare och publik har förutsättningarna för att äntligen nå 100.000 besökare aldrig varit bättre.

Vi ses på Elmia i påsk – är du redo att uppleva motorshowen alla pratar om?

Custom Motor Show hemsida

