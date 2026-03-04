CTEK visar upp ny laddare och ”booster”

CTEK NXT 5

Nu börjar solen värma i nacken och det börjar bli dags att damma av pärlan och ta den första trevande vårturen. Men har du koll på batteriet?! Det kan bli en onödig och trist utgigt att behöva börja säsongen med ett inköp av ett dyrt batteri. Som en hjälp så presenterar svenska CTEK ett par smidiga nya produkter för både laddning av batterier och starthjälp för urladdade batterier.

Först ut nya laddaren NXT 5. En supersmidig laddare som klarar både bly- och litiumbatterier. En funktion för att skaka liv i djupt urladdade blybatterier finns med liksom en funktion för att förhindra oavsiktlig polvändning. NXT 5 kommer med en liten snabbkontakt som du enkelt sätter fast på batteripolerna och sedan leder fram så stt laddkontakten blir lättåtkomlig. Se bild nedan.

Nästa produkt är en batteribooster i smidigt format. CTEK RB 3000 kommer i en smart väska med alla adaptrar och sladdar väl samlade. RB 3000 levererar 3000 A batteritoppström och kan ge upp till 30 starter per laddning. RB 3000 fungerar även som powerbank med USB-A och USB-C-portar för att ladda telefoner och surfplattor. En inbyggd LED-ficklampa med standardstråle, strobe och SOS-läge gör den perfekt även som nödutrustning.

CTEK RB 3000

CTEK:s produkter finns hos din välsorterade lokala mc-handlare.

Rekommenderade priser, CTEK NXT5 – 1295 kronor

CTEK RB 3000 – 3395 kronor

