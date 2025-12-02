CIAO ITALIEN!

Pressrelease från KTM:

SPARA DATUMET FÖR 2026 KTM EUROPE ADVENTURE RALLY I UMBRIEN

250 deltagare kommer att utforska historien och den hisnande topografin norr om Perugia nästa sommar och år efter år, oavsett plats, blir tävlingen väldigt snabbt fullbokad.

Den (vanligtvis) tävlingsinriktade KTM EUROPE ADVENTURE RALLY-etiketten är en något felaktig benämning eftersom evenemanget handlar om körtid, oslagbara rutter, upptäckter och undanflykt från vardagen med andra likasinnade motorcyklister. Samlingen samlar en mångsidig grupp förare, åldrar, förmågor och kön i tre dagar och provar luften, terrängen och kulturen i olika områden.

KTM EUROPE ADVENTURE RALLY har tidigare körts i Portugal och Rumänien och kommer nu att genomsyras av Italiens passion för mat, kultur, episka landskap och, naturligtvis, motorcykelkörning.

KTM ADVENTURE-ägare som registrerar sig från och med den 20 januari 2026 kan vara säkra på en plats på den tre dagar långa banan som kommer att vara baserad i den medeltida staden Gubbio. De tre dagliga slingorna kommer att cirkla runt den spektakulära sjön Trasimeno (den fjärde största sjön i landet), dyka ner i det spindelliknande nätverket av grusvägar och grunda sluttningar och stigar i Umbrien och ta sig an de låga bergstopparna Monte Foce och Nerone. Varje dag återvänder gruppen till KTM:s ”basläger” i Gubbio för det bästa av lokal mat och kvällsunderhållning i hjärtat av en varm italiensk sommar.

KTM EUROPE ADVENTURE RALLY tillgodoser ett brett spektrum av färdigheter och förmågor, där KTM:s evenemangsteam håller ordning på varje del. Prio är att skapa härliga minnen. Grupper hittar vägen via GPS-koordinater (det finns också möjlighet till en guide), men för 2026 kommer implementeringen av ”blå”, ”röda” och ”svarta” rutter att göra det möjligt för experter att verkligen testa sina äventyrs- och offroadfärdigheter, medan nybörjare kan känna sig bekväma med sin egen bana. Definition av dessa vägar kan hittas via evenemangets webbplats.

