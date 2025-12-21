Brembo presenterar TrackTribe – ett nytt digitalt ekosystem för bankörning

Brembo tar nu ytterligare ett steg bortom traditionella bromskomponenter och in i den digitala världen. Med det nya systemet TrackTribe lanserar den italienska bromsjätten ett uppkopplat ekosystem som samlar in, analyserar och delar data från bankörning – med målet att hjälpa förare att utvecklas snabbare och köra mer konsekvent på bana.

TrackTribe är i grunden ett datainsamlingssystem som kopplas till motorcykeln och registrerar bromsrelaterade parametrar som tryck, temperatur, bromstid och belastning. Informationen skickas till en app där föraren kan analysera sina körpass i detalj, jämföra varvtider, bromspunkter och se hur bromssystemet faktiskt används ute på banan.

En central del i TrackTribe-tänket är det sociala och delningsbara. Förare kan dela sina data med instruktörer, teamkamrater eller andra användare, vilket öppnar upp för mer konkret feedback än traditionella onboard-filmer eller subjektiva intryck. Systemet är tänkt att fungera både för ambitiösa trackday-förare och mer avancerade racingmiljöer.

Brembo beskriver TrackTribe som en naturlig förlängning av företagets racing-DNA, där datadriven utveckling redan länge varit en självklar del i MotoGP, WorldSBK och andra mästerskap. Skillnaden nu är att tekniken görs tillgänglig även för vanliga förare som vill förstå och förbättra sin körning på ett mer strukturerat sätt.

Lanseringen markerar också Brembos ökade fokus på mjukvara och digitala tjänster, vid sidan av traditionella produkter som bromsok, skivor och huvudcylindrar. TrackTribe blir därmed inte bara ett nytt verktyg – utan ett tydligt steg mot framtidens uppkopplade motorcykelupplevelse.

De första TrackTribe-systemen väntas bli tillgängliga under våren 2026, även om exakt lansering och tillgänglighet kan variera mellan olika marknader. Klart är att Brembo med TrackTribe siktar på att sätta en ny standard för hur förare analyserar sin bankörning.

