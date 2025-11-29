Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl

Teknik – nya mc-motorer till 2026

Floran av nya mc-motorer som lanserades på mc-mässan i Milano imponerar.

Med sitt 5-cylindriga motorkoncept som presenterades på EICMA 2025 inleder MV Agusta ett nytt kapitel inom motorteknik.

Modern motordesign med vattenkylning, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC), vipparmar och totalt 16 ventiler. Mycket högt kompressionsförhållande: 13:1.

BMW:s nya radtwin, här visad i BMW F 450 GS. Nyckeldata: 420 kubik och enligt uppgift 48 hk (35 kW) vid 8 750 varv..

En tvåcylindrig boxermotor, men inte från BMW, utan från Benda. Underligt nog är det förmodligen 170 graders vinkel mellan de två cylindrarna istället för 180.

En naken boxer från Benda, med tydliga BMW-drag.

Benda rak sexcylindrig motor – inspirerad av BMW K 1600, men med ännu större slagvolym, cirka 1 700 kubik.

Och fler modeller lär finnas på det digitala ritbordet…

Vi har idag extremt spännande framtidsutsikter inom motorteknik: Flera boxermotorer baserade på BMW-modeller kommer från Kina, tillsammans med nya raka trecylindriga motorer, Honda V3 med elektrisk kompressor, V4 från CFMOTO, VR5 från MV Agusta och den raka sexcylindriga 1700-kubikaren från Benda. De nya motorcykelmotorer som förväntas i produktionsmodeller från och med 2026 är extremt mångsidiga och i vissa fall ganska häpnadsväckande. Vi presenterar den senaste motortekniken, komplett med dess sofistikerade detaljer. I alfabetisk ordning börjar vi med BMW – Bayerische Motoren Werke:

BMW F 450 – ny A2 twin med 48 hk

Den länge efterlängtade BMW F 450 GS kommer att finnas hos återförsäljare 2026. Denna smidiga offroadare är den första F 450-modellen med den nyutvecklade motorn. Strikt taget har den vattenkylda radtwinnen en slagvolym på 420 kubik, inte 450. Ändå utnyttjar den A2-körkortsgränsen fullt ut med 48 hk (35 kW) vid 8 750 varv. En teknisk specialitet – första gången för en radtwin – är vevaxelns förskjutning: 135 grader. Detta resulterar i dessa ojämna tändningsintervall: 225 och 495 grader.

BMW F 450 – ny A2 twin

Den ojämna tändföljden formar motorns karaktär, inklusive dess ljud. En annan speciell egenskap hos F 450 twin är Easy Ride Clutch (ERC), en automatisk centrifugalkoppling från leverantören F.C.C. I kombination med quickshiftern kommer det sällan vara nödvändigt att sträcka sig efter kopplingshandtaget – som fortfarande finns kvar.

Benda – Boxermotorer på 250 kubik, 700 kubik och Hybrid

Inte BMW, men den kinesiska tillverkaren Benda visade hösten 2025 upp nya boxermotorer. Benda presenterade först P51-konceptet på CIMA-mässan i Chongqing, komplett med en 250-kubiks boxermotor och en extra elmotor. Som hybridkoncept förväntas P51 leverera en total toppeffekt på 62,5 hästar. Växellådan är helautomatisk och slutväxeln är kedjedriven, inte kardandriven.

Fler boxermotorer från Benda planeras, inklusive motorer med större slagvolym och kraftfullare versioner – dessa utan elektrisk booster. På tur står en 700-kubiksmotor, också med vattenkylning. Intressant nog har Benda-motorn en cylindervinkel på 170 grader istället för 180 grader, vilket, beroende på vevaxelns layout, skulle avvika från den klassiska boxerprincipen.

Benda – Rak sexcylindrig motor på cirka 1 700 kubik

Bendas nya raka sexcylindriga motor liknar också en BMW-motor, i det här fallet den som används i K 1600-modellerna. Benda har till och med ökat slagvolymen något och uppges ha nått cirka 1 700 kubik (BMW: 1 649 kubik). Benda har också aviserat en elektromekanisk dubbelkopplingsväxellåda (EM-DCT), medan BMW:s K-modeller hittills bara har erbjudit en quickshifter. Benda har ännu inte släppt några ytterligare detaljer, specifikationer eller konkret information om de sexcylindriga modeller som förmodligen är under utveckling.

CFMOTO – V4-motor med över 200 hk för Superbikes

CFMOTO presenterade V4-motorn offentligt för första gången på EICMA 2024 och visade den intressanta tekniken med en cutaway-modell. CFMOTO utlovade också imponerande prestanda: Motorn, kallad ”V.04 Core of Speed”, har en 90-graders cylindervinkel och en motroterande vevaxel för stabiliserande effekter under acceleration. Exakt slagvolym: 997 kubik, borrning och slaglängd: 81,0 mm x 48,4 mm – kort slaglängd och därför lämplig för höga varvtal. Lätt titan används för vevstakar och ventiler, tillsammans med korta, DLC-belagda vipparmar.

En kamkedja på vardera sidan av motorn driver direkt varsin insugningskamaxel, medan avgaskammarna drivs indirekt. Det är också anmärkningsvärt att det högpresterande kylsystemet har två separata vattenledningar mellan de två cylinderraderna – en design som också är modellerad efter racingmotorerna från partnern KTM. Vid nuvarande superbike-nivåer bör detta resultera i en toppeffekt på 212 hk (156 kW) vid 14 500 varv och ett maximalt vridmoment på 114 Nm vid 12 500 varv.

Dessa siffror är sannolikt de Euro 5+-specifikationer som är tillåtna för körning på gata av den framtida produktionsversionen, i nivå med topprestandan hos etablerade konkurrenter – och med gott om varvtals- och effektreserver för Superbike-VM. Vid EICMA 2025 presenterades ett motsvarande modellkoncept, betecknat CFMOTO V4 SR-RR.

Honda – V3-motor med elektrisk kompressor

Honda presenterade först sin nya V3-motor på EICMA 2024, och ett motsvarande modellkoncept följde på EICMA 2025: En smal naken motorcykel, kallad Honda V3R 900 E-Compressor. Endast ett fåtal tekniska specifikationer finns tillgängliga för närvarande, såsom vinkeln mellan de två främre cylindrarna och den enda bakre cylindern: 75 grader. Honda har nu bekräftat den tidigare läckta motorstorleken: 900 kubik.

I kombination med den eldrivna kompressorn med sitt turboladdarutseende förväntas långt över 100 hk och över 100 Nm vridmoment – ​​tillsammans med en smal design och hög termisk verkningsgrad. Hondas uttalande angående V3R 900 E-Compressor, som sannolikt kommer någon gång under 2026: ”Motorprestanda och särskilt acceleration i nivå med en 1200-kubiksmotor – men smalare och lättare, och med lägre bränsleförbrukning.”

MV Agusta – Cinque Cilindri som VR5

Efter den första, överraskande avtäckningen av den nya – och innovativa – 5-cylindriga motorn på EICMA 2025, med endast ungefärliga specifikationer, gav MV Agusta mer konkreta detaljer i mitten av november: Slagvolymer mellan 800 och 1 150 kubik är möjliga för ”Cinque Cilindri”, vilket resulterar i upp till 240 hk och 135 Nm vridmoment – ​​enligt uppgift med extrema varvtal upp till 16 000 varv. En fråga kvarstår dock: Är detta verkligen en VR-motor eller en Square-motor? Skillnaden ligger i antalet vevaxlar.

En VR-motor skulle ha en vevaxel, medan en Square-motor skulle kräva två. MV Agusta berättade initialt för oss att de skulle ha ”en vevaxel”, men tillkännagav senare en konfiguration med två. Arrangemanget av avgasrören, fördelade mellan motorns fram- och baksida, är verkligen fördelaktigt. Särskilt termiskt fördelaktigt jämfört med VR-motorerna som är kända från Volkswagen och deras motsvarande problemområden.

QJMotor – 900-kubiks 3-cyl motor även för Benelli?

På EICMA 2025 presenterade QJMotor ett nytt äventyrstouringkoncept, QJMotor Rino 900 ADV. Och det verkar som att en nyutvecklad rak trecylindrig motor kommer att användas. QJ Triple dök först upp i patentform i februari 2025, även i kombination med en automatlåda (AMT). QJMotor har ännu inte släppt några viktiga specifikationer, men med cirka 900 kubik kan över 100 hk förväntas.

Och eftersom Benelli har tillhört den kinesiska Qianjiang-gruppen (QJ) sedan 2005 förväntas även nya trecylindriga modeller från Benelli. Modellerna TnT (naked bike), TreK (adventure touring) och Tornado (sport) är starka kandidater för en comeback.

ZXMoto – Trippel med upp till 150 hk

ZXMoto, en nybildad kinesisk tillverkare, har presenterat upp till 150 hk (110 kW) vid 13 000 varv för sin påstådda egenutvecklade trecylindriga radmotor. Denna toppeffekt sägs uppnås med en relativt blygsam slagvolym på exakt 819 kubik. På EICMA 2025 visades en cutaway-modell av trippeln upp i ZXMotos monter, som avslöjade uppdaterade detaljer: vattenkylning, bränsleinsprutning, tändspolar integrerade i tändstiftshattarna, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) och fyra ventiler per cylinder.

Ytterligare detaljer om ZXMotos 820 kubiks trippel avslöjades på EICMA, såsom den högvarviga borrningen och slaglängden på 80 mm x 54,3 mm och det extremt höga kompressionsförhållandet på 14,0:1. Detta bör resultera i ett maximalt vridmoment på 85 Nm vid femsiffriga 10 500 varv. Och: med sina uppgivna 55 kilo är denna trecylindriga motor relativt lätt. Tre motsvarande modellkoncept håller redan på att ta konkret form: ZXMoto 820 ADV (äventyrsmotorcykel), ZXMoto 820 R (naken motorcykel) och ZXMoto 820 RR (sportmotorcykel).

ZXMoto – och ytterligare en kinesisk boxermotor

Förutom trippeln hade ZXMoto ytterligare en överraskning i beredskap för EICMA: ytterligare en tvåcylindrig boxermotor baserad på BMW:s nuvarande design – aviserad för 2027. Det enda vi vet hittills är att slagvolymen blir på cirka 1 000 kubik, vilket borde resultera i över 100 hästar. De första bilderna visar vattenkylning, högt insug och avgasrör längst ner, samt kardandrift, allt arrangerat mycket likt BMW:s 1 300 kubiks boxermotor.

ZXMoto nämnde också en automatlåda (AMT). ZXMoto 1000 ADV, en offroadtourer – naturligtvis inspirerad av BMW GS – kan bli den första modellen som har denna nya boxermotor 2027.

Slutsats

Många nya och väldigt annorlunda motorcykelmotorer kommer från och med 2026, från BMW:s radtvåa på under 500 kubik till flera kinesiska boxermotorer helt klart inspirerade av BMW:s design, hela vägen till den raka sexcylindriga 1700-kubiksmotorn – också den inspirerad av BMW och tillverkad i Kina. Lika spännande är Hondas V3 med elektrisk kompressor och MV Agustas VR5. Nya raka trecylindriga motorer och en V4 verkar ”normala” i direkt jämförelse, men är också intressanta när man studerar detaljerna.

