BMW R 12 G/S – ännu bättre med Wunderlich

När BMW lanserade nya R 12 G/S var det som att resa tillbaka till rötterna – till den ursprungliga GS-idén om frihet, enkelhet och mekanisk känsla. Luft/oljekyld boxermotor, 21-tums framhjul och ett chassi byggt för att köra överallt. Men som vanligt är det tyskarna på Wunderlich som tar konceptet ett steg längre – med tillbehör som förädlar G/S:ens karaktär och gör den ännu mer redo för äventyr.
Pressrelease från Wunderlich
Foto: Wunderlich GmbH
Den första uppgraderingen hittar vi där luften möter hojen: Wunderlichs nya rökgrå vindruta. Justerbar i både vinkel och höjd, tillverkad i reptålig och UV-beständig plast, och med kraftiga rostfria fästen. Resultatet är perfekt balans mellan klassisk stil och modernt skydd.
💰 Ca-pris: 2 290 kr
🔧 Artikelnummer: #30483-002
Bild nedan se bildspel: Vindrutan ger ett tydligt Dakar-uttryck och effektivt skydd mot vind och väta.
Wunderlich X-CASE X30 är hårda, justerbara vario-väskor med total volym på upp till 60 liter. De levereras tillsammans med X-RACK Light-bärare för stabilitet och låg tyngdpunkt. Finns i två utföranden: svart/aluminium och kolfiberlook.
💰 Pris: från ca 10 000 kr
För den som föredrar mjukare alternativ finns de nya X-BAG X32 softbags – lätta, vattentäta och med MOLLE-system samt reflexdetaljer.
💰 Pris: ca 8 900 kr
🔧 Artikelnummer: #44137-202
Och förstås – inga fler extranycklar! De kodbara låscylindrarna gör att du kan använda BMW:s originalnyckel även till väskorna.
💰 Pris: ca 550 kr
Bild nedan se bildspel: Hårda X-CASE-väskor i kolfiberlook – kompakta, säkra och sportigt eleganta.
För den som hellre kör på grus än på café finns flera robusta skydd ur Wunderlichs ”Protection”-serie:
Alla delar är tillverkade i Tyskland i stål eller aluminium och utvecklade för maximal hållbarhet utan att kompromissa med designen.
Bild nedan se bildspel: Robust skydd överallt – från strålkastare till kardanknut.
Wunderlich har också tagit fram ett SixDays-extraljus med gultonad lins och klassiskt galler – en hyllning till de legendariska Six Days Enduro-tävlingarna. Ljuset fungerar lika bra på landsvägen som på stigarna, och ger samtidigt hojen rätt retro-look.
💰 Pris: ca 3 300 kr
🔧 Artikelnummer: #30476-202
Bild nedan se bildspel: SixDays-extraljus – ikoniskt utseende och imponerande ljusstyrka.
Med sina nytillverkade komponenter visar Wunderlich återigen varför de dominerar bland BMW-ägare världen över. De lyckas behålla den klassiska G/S-känslan – men med modern funktionalitet, smart konstruktion och tysk premiumkvalitet.
Kort sagt: Den nya BMW R 12 G/S är redan ett äventyr. Med Wunderlich blir den ännu bättre.
