BMW R 12 G/S – ännu bättre med Wunderlich

Tysk precision möter äkta G/S-anda

När BMW lanserade nya R 12 G/S var det som att resa tillbaka till rötterna – till den ursprungliga GS-idén om frihet, enkelhet och mekanisk känsla. Luft/oljekyld boxermotor, 21-tums framhjul och ett chassi byggt för att köra överallt. Men som vanligt är det tyskarna på Wunderlich som tar konceptet ett steg längre – med tillbehör som förädlar G/S:ens karaktär och gör den ännu mer redo för äventyr.

Pressrelease från Wunderlich

Foto: Wunderlich GmbH

Rallyinspirerad vindruta – Spirit of Dakar

Den första uppgraderingen hittar vi där luften möter hojen: Wunderlichs nya rökgrå vindruta. Justerbar i både vinkel och höjd, tillverkad i reptålig och UV-beständig plast, och med kraftiga rostfria fästen. Resultatet är perfekt balans mellan klassisk stil och modernt skydd.

💰 Ca-pris: 2 290 kr

🔧 Artikelnummer: #30483-002

Bild nedan se bildspel: Vindrutan ger ett tydligt Dakar-uttryck och effektivt skydd mot vind och väta.

Smart packat för äventyr – X-CASE och X-BAG

Wunderlich X-CASE X30 är hårda, justerbara vario-väskor med total volym på upp till 60 liter. De levereras tillsammans med X-RACK Light-bärare för stabilitet och låg tyngdpunkt. Finns i två utföranden: svart/aluminium och kolfiberlook.

💰 Pris: från ca 10 000 kr

För den som föredrar mjukare alternativ finns de nya X-BAG X32 softbags – lätta, vattentäta och med MOLLE-system samt reflexdetaljer.

💰 Pris: ca 8 900 kr

🔧 Artikelnummer: #44137-202

Och förstås – inga fler extranycklar! De kodbara låscylindrarna gör att du kan använda BMW:s originalnyckel även till väskorna.

💰 Pris: ca 550 kr

Bild nedan se bildspel: Hårda X-CASE-väskor i kolfiberlook – kompakta, säkra och sportigt eleganta.

Skydd för både maskin och själ

För den som hellre kör på grus än på café finns flera robusta skydd ur Wunderlichs ”Protection”-serie:

Strålkastargaller, svart: ca 1 600 kr

ULTIMATE motorskydd, svart aluminium: från 3 400 kr

Kardanskydd: ca 1 250 kr

Oljekylarskydd: ca 1 150 kr

Sidostödssensorskydd: ca 690 kr

Alla delar är tillverkade i Tyskland i stål eller aluminium och utvecklade för maximal hållbarhet utan att kompromissa med designen.

Bild nedan se bildspel: Robust skydd överallt – från strålkastare till kardanknut.

SixDays – extraljus med endurosjäl

Wunderlich har också tagit fram ett SixDays-extraljus med gultonad lins och klassiskt galler – en hyllning till de legendariska Six Days Enduro-tävlingarna. Ljuset fungerar lika bra på landsvägen som på stigarna, och ger samtidigt hojen rätt retro-look.

💰 Pris: ca 3 300 kr

🔧 Artikelnummer: #30476-202

Bild nedan se bildspel: SixDays-extraljus – ikoniskt utseende och imponerande ljusstyrka.

Mer G/S för pengarna

Med sina nytillverkade komponenter visar Wunderlich återigen varför de dominerar bland BMW-ägare världen över. De lyckas behålla den klassiska G/S-känslan – men med modern funktionalitet, smart konstruktion och tysk premiumkvalitet.

Kort sagt: Den nya BMW R 12 G/S är redan ett äventyr. Med Wunderlich blir den ännu bättre.

📍 Mer information: www.wunderlich.de

📧 Presskontakt: k.wunderlich@wunderlich.de

☎️ Telefon: +49 (0) 2641 3082-120

Gilla detta: Gilla Laddar in …