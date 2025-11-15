Återkallelse av KTM 125, 250, 390 och 990 DUKE-modeller från årsmodell 2024

Är din KTM bland dem som skal återkallas? I så fall – ta kontakt med din KTM-handlare.

Pressmeddelande

FFör at säkerställa fortsatt driftsäkerhet, tillförlitlighet och användarförtroende inleder KTM en återkallelse av 2024 års KTM 125, 250, 390 och 990 DUKE-modeller. Berörda motorcyklar måste lämnas in till auktoriserade KTM-återförsäljare för förebyggande byte av tanklockspackningen.

Under kvalitetstestning identifierades det att vissa tanklockspackningar kanske inte helt uppfyller KTMs kvalitetsstandarder. På grund av materialavvikelser kan små sprickor uppstå i packningen, vilket kan leda till bränsleläckage från tanklocksområdet. För att upprätthålla KTMs engagemang för säkerhet och produktkvalitet kommer tanklockspackningen på alla berörda motorcyklar att bytas ut.

Kunder som redan har fått de berörda motorcyklarna levererade kommer att informeras personligen via brev och ombeds att omedelbart kontakta en auktoriserad KTM-återförsäljare för att ordna ett byte.

Dessutom kan kunder enkelt kontrollera om deras motorcykel är berörd genom att besöka avsnittet ”Service” på KTMs officiella webbplats.

Utbytesproceduren kommer att utföras kostnadsfritt och exklusivt av auktoriserade KTM-återförsäljare, vilket säkerställer att varje motorcykel fortsätter att fungera säkert och tillförlitligt.

