Shelby Turner kommer till GGN med meriter som sjufaldig amerikansk mästare, vinnare av International Six Days Enduro (ISDE) och flerfaldig kanadensisk mästare i enduro och motocross flera gånger. Shelby Turner kör för Enduro Engineering Triumph Race Team i Nordamerika, och kommer att köra för Johansson Triumph Race Team under GGN.
Nordic Sport & Event arbetar målmedvetet för att öka antalet kvinnliga deltagare och skapa världens starkaste startfält även på damsidan. Målet är att nå 300 damer på startlinjen och flera stora partners står bakom satsningen.
– Vi satsar lika mycket på damer som på herrar. Det handlar om lika möjligheter, lika stor exponering och lika stora prispengar. Med dessa superstjärnor på plats stärker vi Gotland Grand Nationals position som en av världens mest attraktiva endurotävlingar, säger Conny Bohlin.
Nordic Sport & Event fortsätter samtidigt sin omfattande internationella satsning kring evenemanget. Under tävlingshelgen produceras 12 timmar direktsänd TV som distribueras till både en nationell och internationell publik, samtidigt som rekordhöga prispengar på över 400 000 kronor delas ut. Satsningen ska ytterligare stärka Gotland Grand Nationals internationella status och locka världens främsta förare till Gotland.
Shelby Turner– Meriter
Fakta – Gotland Grand National
För mer info, gå in på:
www.gotlandgrandnational.se