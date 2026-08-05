Pressmeddelande 2026-08-05



Flerfladiga mästaren från Kanada, Shelby Turner, klar för Gotland Grand National 2026!!



Världens största endurotävling, Gotland Grand National (GGN), kan nu presentera ännu ett internationellt toppnamn till årets tävling. Den kanadensiska endurostjärnan Shelby Turner är klar för Gotland Grand National 2026.

Shelby Turner kommer till GGN med meriter som sjufaldig amerikansk mästare, vinnare av International Six Days Enduro (ISDE) och flerfaldig kanadensisk mästare i enduro och motocross flera gånger. Shelby Turner kör för Enduro Engineering Triumph Race Team i Nordamerika, och kommer att köra för Johansson Triumph Race Team under GGN.

Vi har tidigare presenterat världsnamn som Jessica Gardiner, från Australien, Rachel Gutish från USA, och nu har vi klart med Shelby Turner från Kanada. Det här känns otroligt spännande att få se dessa långväga stjärnor tävla mot våra duktiga svenska och norska damer då vi aldrig haft ett så meriterat startfält tidigare säger Conny Bohlin VD för Nordic Sport & Event.

Jag kommer till Gotland och GGN för att stå på pallen. Jag har hört talas om världens största endurotävling Gotland Grand National och nu ska jag äntligen få stå på startlinjen i denna stora tävling säger Shelby Turner.

Att nu även Shelby Turner kommer till start är ytterligare ett bevis på att vår internationella satsning ger resultat, säger Conny Bohlin, VD för Nordic Sport & Event.

kommer till start är ytterligare ett bevis på att vår internationella satsning ger resultat, säger Vi vill att Gotland Grand National ska vara den självklara mötesplatsen där världseliten möter den stora bredden. När världens bästa förare kommer till Gotland inspirerar de nästa generation. Våra unga tjejer och killar får möjlighet att uppleva världsstjärnorna på nära håll och se vad som krävs för att nå toppen.

Nordic Sport & Event arbetar målmedvetet för att öka antalet kvinnliga deltagare och skapa världens starkaste startfält även på damsidan. Målet är att nå 300 damer på startlinjen och flera stora partners står bakom satsningen.

– Vi satsar lika mycket på damer som på herrar. Det handlar om lika möjligheter, lika stor exponering och lika stora prispengar. Med dessa superstjärnor på plats stärker vi Gotland Grand Nationals position som en av världens mest attraktiva endurotävlingar, säger Conny Bohlin.

Nordic Sport & Event fortsätter samtidigt sin omfattande internationella satsning kring evenemanget. Under tävlingshelgen produceras 12 timmar direktsänd TV som distribueras till både en nationell och internationell publik, samtidigt som rekordhöga prispengar på över 400 000 kronor delas ut. Satsningen ska ytterligare stärka Gotland Grand Nationals internationella status och locka världens främsta förare till Gotland.

Shelby Turner– Meriter

Sjufaldig AMA-mästare i Women’s EnduroCross

Flerfaldig ISDE-guldmedaljör

Flerfaldig kanadensisk mästare i motocross och offroad

Fakta – Gotland Grand National

Världens största endurotävling.

Över 3 000 deltagare från cirka 15 nationer.

från cirka Rekordprispengar på över 400 000 kronor.

12 timmar direktsänd tv under två tävlingsdagar.

under två tävlingsdagar. Genomförs den 22–24 oktober 2026.

Cirka 28 000 gästnätter varje år.

varje år. Cirka 1 miljon kronor till föreningslivet.

till föreningslivet. Genererar omkring 100 miljoner kronor till det lokala näringslivet.

För mer info, gå in på:

www.gotlandgrandnational.se

Gilla detta: Gilla Laddar in …