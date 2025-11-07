Yamaha R7 får stor uppgradering!

Yamaha R7 får en nängd uppgraderingar 2026, dessutom kan den levereras i den nya jubileumslackeringen.

En rad lutningskänsliga assistanssystem, smarta anslutningsmöjligheter och betydande förbättringar av både chassi och aerodynamik förvandlar Yamahas tvåcylindriga supersport till den mest banfokuserade någonsin.

Motorn förblir oförändrad, och den största förändringen är tillägget av en sexaxlig IMU (Integrated Motor Unit), som öppnar upp för en komplett uppsättning assistanssystem, inklusive trestegs traction-control, slide-control, wheelie-control och brake-control, plus ett justerbart motorbromssystem – motorcykeln kan aktivt övervaka acceleration, retardation, lyftkraft och växlingar i realtid. Varje system kan finjusteras för att passa förarens preferenser. Launch-control är standard, och möjligheten att avaktivera bakre ABS vid sladd har också lagts till. Den nya R7 har Yamahas chipstyrda ride-by-wire-gasreglage, vilket sägs ge mer exakt kraftleverans, samtidigt som det jämnar ut vridmomentkurvan över varvtalsregistret.

Tack vare den nya Ride-by-wire har R7 nu tre förinställda körlägen – Sport, Street och Rain – plus två justerbara inställningar som kan justeras via Yamaha-appen. Förare kan ändra kraftöverföring, slide-control och brake-control från sin mobiltelefon, spara upp till 40 inställningar och ladda upp dem trådlöst till motorcykeln.

En reviderad växellåda använder nu sex tänder på växlarna för första, andra och tredje växeln för smidigare växlingar, medan de högre växlarnas vinkel har modifierats. En tredje generationens tvåvägs quickshifter är standard.

Nästan varje del av R7:ans rörram har ändrats i strävan efter bättre väghållning. Placeringen av rören, diametern, tjockleken och styvheten har reviderats för att öka vridnings-, längsgående och laterala styvhet – samtidigt som den totala vikten hålls oförändrad. Yamahas R7 har också fått ett antal andra, mindre förändringar – du kan få en fullständig översikt på Yamahas webbplats.



Sist, men inte minst. På nästa stora motorcykelmässa i Jönköping, den 23-25 januari, har du möjlighet att vinna en hel säsong med den läckra nyheten. Kom till Bikes monter och delta i tävlingen, med R7 som första pris, plus en rad andra fina priser!

