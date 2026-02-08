Upprop mot hojförbudet på Nürburgring Nordschleife

Efter att motorcyklar förbjudits på Nürburgring Nordschleife under de populära turkörningarna växer nu protesterna. En tysk grupp motorcyklister kämpar för att åter öppna den legendariska banan – med hjälp av en advokat, en namninsamling och kampanjen #SaveTheRingBikes.

Ska hojarna snart få återvända till ”Gröna helvetet”?

Efter att motorcyklar förbjudits på Nürburgrings legendariska Nordschleife under de så kallade Touristenfahrten växer nu motståndet bland hojåkare. Genom ett upprop – och med juridisk hjälp – försöker entusiaster få beslutet upphävt.

Protesten tar fart – ”Vi vill bara köra som tidigare”

Förbudet, som infördes 2025, slog hårt mot Europas mest ikoniska racingslinga. När möjligheten att åka Nordschleife på motorcykel försvann, reagerade många med besvikelse och ilska.

En av dem är tyske Ralf Bollinger, som tagit initiativ till kampanjen #SaveTheRingBikes. Syftet: att pressa banans ägare Nürburgring GmbH till att öppna upp för motorcyklar igen.

– Vi har erbjudit flera gånger att prata med dem, men våra förfrågningar har ignorerats. Det verkar helt enkelt som att de inte vill ha någon dialog med oss som blivit utestängda, säger Bollinger.

”Säkerhetsargumentet håller inte”

Bollinger har kört på Nordschleife sedan 1990‑talet och menar att beslutet inte handlar om säkerhet, utan om ett svepande förbud.

– De säger att skillnaderna mellan bilar och motorcyklar gör det för farligt. Men även en Ford Fiesta och en Porsche GT3 har helt olika linjer – och de får köra samtidigt. Att det skulle ha hänt massor av olyckor mellan bilar och hojar är en myt. Den verkliga risken är oljespill eller kylvätska, men banan har byggt ut sitt varningssystem just för det här.

Separata körpass? ”En dålig idé”

Att separera bilar och motorcyklar under turkörningarna vore ingen bra lösning, menar Bollinger.

– Det vore ekonomiskt ohållbart för arrangören. Dessutom skulle risken öka om vissa motorcyklister tror att de kan köra fritt och hårdare. Vi vill bara köra tillsammans med bilar, precis som förut – med respekt och sunt förnuft.

Juridiskt motstånd – lagen på sin sida?

Kampanjen har nu tagit nästa steg. Med hjälp av en advokatbyrå förbereder man en rättsprocess mot Nürburgring GmbH.

Bakgrunden är ett delstatligt lagverk i Rheinland‑Pfalz från 2013, som anger att Nürburgring ska vara tillgänglig för allmänheten på ett ”diskrimineringsfritt sätt”.

– Det betyder att ägarna inte fritt kan välja bort vissa grupper. Att säga att motorcyklar inte får köra längre är precis det som lagen ska förhindra, förklarar Bollinger.

För att finansiera processen har gruppen startat en namninsamling och en insamling på GoFundMe – och många tidigare förare har redan bidragit ekonomiskt.

Hopp för framtiden

Om kampanjen lyckas återstår att se, men stödet växer snabbt. Tusentals motorcyklister har redan skrivit under, och uppropet har blivit en symbol för hojåkarnas kamp för frihet och rättvisa.

För många är Nordschleife inte bara en bana – det är en dröm, en passion och en plats där allting handlar om känslan på två hjul.

Följ och stötta initiativet

Du kan läsa mer eller skriva under uppropet via kampanjens hemsida #SaveTheRingBikes och på sociala medier.

