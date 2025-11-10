Smarta garageprylar från IVON!

Undertecknad har länge sneglat drömmande på svenska IVON:s fina garageprodukter. Och när vi genom en slump fick kontakt med varandra blommade en skön story fram som vi gärna delar med oss av.
Från förvaringsplats till personlig verkstad
För många motorcyklister är garaget mer än bara en plats att parkera hojen – det är verkstaden, samlingsplatsen och fristaden. Här mekas, putsas och planeras nästa tur. Svenska IVON har gjort det till sin mission att hjälpa entusiaster skapa garage som matchar passionen för två hjul.
Funktion och form i perfekt balans
IVON grundades av motorintresserade svenskar som saknade snygga och hållbara lösningar för hemmagaraget. I dag erbjuder företaget ett komplett sortiment av garageinredning, belysning och verkstadsutrustning för både hobby- och proffsanvändare.
“Vi ville skapa garageutrustning som är lika snygg som den är funktionell,” säger IVON:s medgrundare Kim Thalén.
Black Series – modulär garageinredning
Bland storsäljarna finns Black Series, en serie pulverlackerade stålskåp, arbetsbänkar och verktygsvagnar. Systemet kan byggas ut modul för modul – perfekt för allt från små garage till fullutrustade verkstäder.
Hexagon LED-belysning – hi-tech belysning
En av IVON:s coolaste produkter är Hexagon LED-armaturerna. De ger ett jämnt, starkt ljus och ett modernt uttryck som blivit populärt i såväl MC-garage som bilhallar och studios. De här såg vi första gången under ett kundbesök på Örebro MC-Service och blev klart impade!
Belysningen finns i flera storlekar och monteras enkelt på vägg eller i tak – ett effektivt sätt att skapa både bättre arbetsmiljö och rätt stämning i garaget.
Smarta detaljer för ordning och effektivitet
Utöver inredning och belysning erbjuder IVON en rad smarta detaljer som gör mekandet enklare. Bland produkterna finns slangvindor för högtryckstvätt, golvmoduler som skyddar underlaget, samt väggkrokar och tillbehör som håller ordning på hjälmar, verktyg och utrustning.
Kvalitet och trygghet
IVON erbjuder två års garanti på samtliga produkter och produkterna säljs direkt via ivon.se samt genom utvalda återförsäljare i Sverige.
För motorcyklister som vill ta sitt garage till nästa nivå utan att kompromissa på stil är IVON ett prisvärt alternativ!