Slutstrid i MotoGP

MotoGP-säsongen börjar lida mot sitt slut och inför säsongens näst sista tävling på portugisiska Portimão i helgen var första- och andraplaceringarna redan klara då Marquez-bröderna Marc och Alex redan hade tillräckligt med poängförsprång. Marc som skadade sig under Indonesiens Grand Prix stod över tävlingen och kommer inte att köra mer under den här säsongen.
I Portugal var det Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) som ledde från start till mål under de 25 varven. En viktig seger tog honom närmare tredjeplatsen totalt i mästerskapet, även om han fortfarande behöver några poäng för att säkra den nästa helg i Valencia. Bakom italienaren på banan motstod Alex Marquez (Gresini Ducati Racing) en sen attack från Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).
Acosta gjorde en bra start, men det var Bezzecchi som kom iväg snabbast. Alex Marquez tog sig upp till tredje plats, men det var dramatik bakom. Franco Morbidelli (Pertamina VR46 Ducati) krokade ihop och klotade i kurva 5, men var okej, och avslutade därmed en kämpig helg. In på varv 2 gjorde Marquez en attack och tog andraplatsen från Acosta och satte igång för att jaga Bezzecchi. Mindre bra gick det för Joan Mir (Honda HRC Castrol) som bröt loppet efter ett tekniskt problem i slutet av varv 2.
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) höll fjärdeplatsen före Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), då 2021-mästaren återigen gjorde en fin prestation. ”El Diablo” hade fullt upp med Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), som i sin tur attackerades av Fermin Aldeguer (Gresini Ducati Racing). Nykomlingen gjorde ett djärvt drag i kurva 5 på den sydafrikanska föraren Brad Binder, det blev kontakt och en winglets flög iväg, liksom femteplatsen. Aldeguer körde sedan även om Quartararo och ärvde sedan fjärdeplatsen när Bagnaia kraschade i kurva 10 på varv 11. Ett rejält streck i räkningen för honom i kampen om tredjeplatsen totalt.
Längst fram lade Bezzecchi allt mer distans till Marquez bakom och hade vid varv 15 en ledning på 2,2 sekunder över tvåan. Acosta låg ytterligare 2,4 sekunder ifrån men hade en bekväm marginal på 6,4 sekunder över Aldeguer och Binder. Huvudstriden inför slutskedet var om sjätteplatsen, då Quartararo fortsatte sin utmärkta defensiva körning före landsmannen Johann Zarco (Castrol Honda LCR) och en imponerande Ai Ogura (Trackhouse Aprilia MotoGP Team).
Även om det såg lugnt ut i täten, fick Acosta upp ångan med bara fyra varv kvar och tog tre kvarts sekund före framförvarande Marquez, som fick kämpa i slutskedet. Med två varv kvar var avståndet en sekund till KTM-föraren Pedro Acosta. Längre bak i fältet tappade Zarco tempo då Ogura körde om upp till sjunde plats medan Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati) knep åttonde.
In på sista varvet hade Alex Marquez svarat även om avståndet till trean fortsatte att minska. En inspirerad körning från Acosta innebar att han var nära men inte tillräckligt nära för att komma förbi. Bezzecchi tog en majestätisk seger medan Marquez och Acosta rundade av pallen bakom Aprilia-föraren, som gav den italienska tillverkaren en tredje seger 2025, första gången någonsin de har vunnit tre gånger under en och samma säsong.
|Resultat Portugals MotoGP 2025
|Position
|Föraren
|Nation
|Team
|Tid/diff
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|41m 13.616s
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+2.583s
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+3.188s
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+12.860s
|5
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+16.327s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+18.442s
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+19.255s
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+20.612s
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+21.040s
|10
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+26.517s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+28.226s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+29.717s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+30.372s
|14
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+31.621s
|15
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+32.072s
|16
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+39.869s
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+61.999s
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2 laps
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|DNF