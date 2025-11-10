Slutstrid i MotoGP

MotoGP-säsongen börjar lida mot sitt slut och inför säsongens näst sista tävling på portugisiska Portimão i helgen var första- och andraplaceringarna redan klara då Marquez-bröderna Marc och Alex redan hade tillräckligt med poängförsprång. Marc som skadade sig under Indonesiens Grand Prix stod över tävlingen och kommer inte att köra mer under den här säsongen.

I Portugal var det Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) som ledde från start till mål under de 25 varven. En viktig seger tog honom närmare tredjeplatsen totalt i mästerskapet, även om han fortfarande behöver några poäng för att säkra den nästa helg i Valencia. Bakom italienaren på banan motstod Alex Marquez (Gresini Ducati Racing) en sen attack från Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

Acosta gjorde en bra start, men det var Bezzecchi som kom iväg snabbast. Alex Marquez tog sig upp till tredje plats, men det var dramatik bakom. Franco Morbidelli (Pertamina VR46 Ducati) krokade ihop och klotade i kurva 5, men var okej, och avslutade därmed en kämpig helg. In på varv 2 gjorde Marquez en attack och tog andraplatsen från Acosta och satte igång för att jaga Bezzecchi. Mindre bra gick det för Joan Mir (Honda HRC Castrol) som bröt loppet efter ett tekniskt problem i slutet av varv 2.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) höll fjärdeplatsen före Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), då 2021-mästaren återigen gjorde en fin prestation. ”El Diablo” hade fullt upp med Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), som i sin tur attackerades av Fermin Aldeguer (Gresini Ducati Racing). Nykomlingen gjorde ett djärvt drag i kurva 5 på den sydafrikanska föraren Brad Binder, det blev kontakt och en winglets flög iväg, liksom femteplatsen. Aldeguer körde sedan även om Quartararo och ärvde sedan fjärdeplatsen när Bagnaia kraschade i kurva 10 på varv 11. Ett rejält streck i räkningen för honom i kampen om tredjeplatsen totalt.

Längst fram lade Bezzecchi allt mer distans till Marquez bakom och hade vid varv 15 en ledning på 2,2 sekunder över tvåan. Acosta låg ytterligare 2,4 sekunder ifrån men hade en bekväm marginal på 6,4 sekunder över Aldeguer och Binder. Huvudstriden inför slutskedet var om sjätteplatsen, då Quartararo fortsatte sin utmärkta defensiva körning före landsmannen Johann Zarco (Castrol Honda LCR) och en imponerande Ai Ogura (Trackhouse Aprilia MotoGP Team).

Även om det såg lugnt ut i täten, fick Acosta upp ångan med bara fyra varv kvar och tog tre kvarts sekund före framförvarande Marquez, som fick kämpa i slutskedet. Med två varv kvar var avståndet en sekund till KTM-föraren Pedro Acosta. Längre bak i fältet tappade Zarco tempo då Ogura körde om upp till sjunde plats medan Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati) knep åttonde.

In på sista varvet hade Alex Marquez svarat även om avståndet till trean fortsatte att minska. En inspirerad körning från Acosta innebar att han var nära men inte tillräckligt nära för att komma förbi. Bezzecchi tog en majestätisk seger medan Marquez och Acosta rundade av pallen bakom Aprilia-föraren, som gav den italienska tillverkaren en tredje seger 2025, första gången någonsin de har vunnit tre gånger under en och samma säsong.

Resultat Portugals MotoGP 2025 Position Föraren Nation Team Tid/diff 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 41m 13.616s 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +2.583s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +3.188s 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +12.860s 5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +16.327s 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +18.442s 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +19.255s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +20.612s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +21.040s 10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +26.517s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +28.226s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +29.717s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +30.372s 14 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +31.621s 15 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +32.072s 16 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +39.869s 17 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +61.999s 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2 laps Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) DNF

Gilla detta: Gilla Laddar in …