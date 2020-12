BMW Superbike Team

BMW MOTORRAD SATSAR PÅ VINNANDE SUPERBIKE-TEAM – BMW Motorrad Nordic SBK Team

BMW Motorrad Nordic SBK Team. Från vänster: Linus Lidalen – Brand Manager BMW Motorrad Nordic, Jimmy Gällros – Förare, Fredrik Eriksson – Förare, Per Almér – Teamchef

Roadracing-esset Fredrik Eriksson och BMW Motorrad gör gemensam laddning för den kommande Superbike-säsongen, med ett seriöst hårdsatsande team. Siktet är inställt på toppen.

– Vi kommer att investera mycket tid och pengar. Det kommer att vara en hög ribba, både utåt sett, men även inom teamet. Det handlar om en seriös helhet – med en verksamhet som är omsorgsfullt uppstyrd från grunden, kommenterar Fredrik Eriksson.

Efter flera framgångsrika säsonger på den högsta nivån inom svensk Superbike-racing är det nu dags för Fredrik Eriksson att tillsammans med BMW Motorrad Nordic, bilda det nya teamet. Fredrik Eriksson från Västerås och Jimmy Gällros från Huddinge kommer att spaka teamets racepreppade BMW S 1000 RR.

Med Fredrik Eriksson som teamägare, Per Almér som teamchef, och erfarna mekaniker, och övrig personal, kommer teamet, tillsammans med BMW Motorrad, satsa helhjärtat för att skapa ett svenskt Superbike-team utöver det vanliga.

Fredrik, som vann säsongsfinalen i Superbike-SM 2020 på ett regnigt Anderstorp, ser positivt på den kommande säsongen, där Superbike-SM även delvis kommer att köras tillsammans med bilracingserien STCC.

– Jag ser väldigt mycket fram mot fortsättningen. BMW Motorrad känns rejält taggade och engagerade i satsningen, och jag tror att det här är början på något som kommer bli helt fantastiskt. Vi kommer att satsa stenhårt, och ihop med BMW Motorrad kommer det här på sikt bli riktigt grymt, helt klart, avrundar Fredrik.

I början av 2021 är förhoppningen och planen att bege sig till södra Spanien för några veckors bankörning och träningsläger med teamets nya BMW-racers. Innan dess kommer motorcyklarna, som redan från fabrik erbjuder grymma prestanda, att få en del nya komponenter och optimeras för racevinnande egenskaper. Dessutom kommer det köras en del motocross, och förhoppningsvis en del (s)laddande på is.

– BMW Motorrad har haft stora framgångar inom internationell superbike-racing under många år. Så det känns extra roligt att vi nu kan ta detta vidare till oss i Sverige och Norden. BMW S 1000 RR är en grym maskin som är byggd för racing. Vi är övertygade om att teamet med Fredrik och Jimmy i spetsen kommer bjuda på mycket underhållning och framgång under kommande säsong, säger Linus Lidalen – Head of Brand Managerment för BMW Motorrad i Norden

