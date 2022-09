Fiffig bärbar laddare från CTEK!

Laddaren på bilden heter CTEK CS Free som vi på Bike provat ut under sommaren. CS Free är en rejäl ”Powerbank” på 66 Wh som både kan ladda ditt fordonsbatteri, din smartphone och även fungera som underhållsladdare. Den klarar alla typer av batterier och sköter allt med automatik. CTEKs teknik, Adaptive Boost, analyserar och anpassar laddströmmen beroende på batteriets skick och status. En garanterad fordonsstart på max 15 minuters laddtid lovas, garanterat mycket snabbare på ett litet motorcykelbatteri. CS Free laddas med medföljande laddare via USB-C, solceller, ett 12 voltsbatteri eller via ett cigg-uttag.

Då vi under 1,5 veckas tid befann oss på Gotland, utan tillgång till fast elnät, passade vi på att prova CS Free tillsammans med CTEKs egen 60 watts solpanel som är utformad för CS Free. Vid vackert väder laddas ”powerbanken” upp på ett par timmar och nöjer man sig sedan att bara ladda mobilen på nätterna räcker CS Free väldigt länge. Vi provade även att ladda upp ett avsmimmat batteri till en husbil och även det gick galant.

Solcellen kommer i en praktisk väska som även fungerar som stativ. När den fälls ihop blir den i ett format som skulle kunna få plats i en stor ryggsäck. Nackdelarna är att CS Free väger endel, 1,4 kilo är en ganska tung ”powerbank”. Men med tanke på att den kan så mycket mer och orkar dra igång riktigt stora batterier kan det vara en klok del i bagaget under jorden-runt-resan! Solcellskitet bör gå ner i en rejäl alu-väska och då är man helt plötsligt trådlös på riktigt och fri som en fågel!

Priset på CS Free hamnar på 3295 kronor och solcellskitet går loss på 3595 kronor.

Se mer på CTEKs hemsida.

