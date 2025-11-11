Nordic Sport & Event sammanfattar 2025 års GGN

Pressrelease; Visby, 2025-11-11

STORT TACK FÖR ER NÄRVARO PÅ GGN 2025!

Årets Gotland Grand National blev en stor utmaning för alla inblandade – för dig som deltagare, för oss som arrangör och för våra fantastiska funktionärer. Tillsammans gjorde vi ändå allt vi kunde för att årets GGN skulle kunna genomföras på bästa möjliga sätt. Tyvärr drabbas vissa hårdare än andra när tävlingen omfattar 3 000 deltagare och 700 funktionärer där vissa beslut måste tas med kort varsel i pressade situationer.

Du som deltagare fick kämpa hårt och vissa av er kom inte hela vägen runt för att fullfölja ett varv. Som arrangör strävar vi alltid efter att banan ska hålla världsklass och vara körbar även under tuffa förhållanden – precis som på Tofta skjutfält under 1980- och 1990-talen, när regnet ibland drog in över ön i stora mängder. År 2024 (det första året i Hejdeby) blev däremot ett extremt torrt år med strålande sol hela helgen och banan fick mycket beröm.

Den nya banan, 25,2 km lång med nytt material är en stor utmaning vid långvarigt regn. Att utvecklingen av banan och tävlingen skulle bli som den blev i år kunde vi tyvärr inte förutse som arrangör.

De stora nya kalhyggena och diken som inte klarade vattenflödet blev en stor utmaning för oss under GGN 2025. När vi under fredagen började förstå vart det var på väg, togs beslut som tyvärr drabbade vissa deltagare. Så här i efterhand kan vi ändå konstatera att ledningen för GGN fattade helt rätt beslut för att rädda tävlingen för samtliga startande 2025.

Vi hade sena möten med Länsstyrelsen på fredagskvällen för att utreda en plan B, men eftersom detta krävde remisser från andra myndigheter valde vi i stället att kalla in de fyra största bandgrävarna på ön samt extra personal för att gräva bort så mycket lera som möjligt och oss fram längs kraftledningsgatan för att kunna lyfta bort cirka 200 motorcyklar. Arbetet pågick till kl. 05:00 för att lördagens tävling skulle kunna starta. Funktionärerna som arbetade under dagen fortsatte även delar av natten för att köra in alla motorcyklar till Arena 1. En stor eloge till dem!

BESLUT OM 2 TIMMARS KÖRTID OCH 1,5 TIMMES RESPITTID

När tävlingsledningen beslutade att korta körtiden till 2 timmar handlade det om helheten – tävlingen, deltagarna, funktionärerna och flera andra faktorer. Det här är ingen liten tävling, utan världens största endurotävling, där många olika aspekter måste vägas in.

När vi såg att tävlingen höll på att urarta på två platser – bakom Bysarna och längs kraftledningsgatan – började vi omedelbart arbeta med att hitta lösningar. Det gick inte att dra om banan där eftersom den är villkorad av myndigheter och att terrängen tillåter det inte. När tävlingsledningen hänvisar till säkerhet handlar det om att Gotlands Energiverk (GEAB) har totalförbjudit deltagare, publik och funktionärer att vistas närmare än 20 meter från kraftledningarna där banan går. När deltagare började köra utanför bandmarkeringen och in under linorna uppstod en allvarlig säkerhetsrisk, vilket hade kunnat leda till att vi förlorade vårt tillstånd för gott. Under ledningarna fastnade motorcyklar och spänningen i linorna innebär livsfara om någon skulle ramla ner. Våra funktionärer och även publik befann sig stundtals under linorna.

Hade vi fullföljt tre timmar på fredagen hade över 300 motorcyklar behövt grävas fram under natten, i stället för de cirka 200 vi redan fick hantera. För att möjliggöra lördagens start hyrde vi med kort varsel in fyra stora bandgrävare med chaufförer och arbetade hela natten. Även lördagens motionstävling kortades till 2 timmar för att alla skulle ha lika villkor och för att hinna röja banan inför elitstarten.

I elitstarten med cirka 300 deltagare, kunde vi däremot hålla tre timmar eftersom de var sist ut och så få. Dessutom fanns bokad tv-tid i Sverige, USA, Kanada och Nya Zeeland, samt sändningar via Solid Sport till hela världen. I motionsklasserna med över 1 000 deltagare är risken för stopp betydligt större.

Vi står fast vid att de beslut som togs var helt riktiga – för både funktionärer och deltagare. Respittiden ändrades till 90 minuter under lördagsmorgonen, när vi kunde samlas igen efter att alla var på olika ställer under nattens arbete. Beslutet gällde då både fredagens och lördagens tävlingar, inklusive elitklassen.

FRAMÅTBLICK OCH FÖRBÄTTRINGAR

Som arrangör är vi både glada och stolta över att vi lyckades genomföra årets tävling. Vi arbetar redan nu tillsammans med myndigheterna för att förbättra vattenflödet i området genom investeringar i diken och broar, så att liknande problem inte ska uppstå igen. Vi kunde inte ana att förhållandena skulle bli så extrema, men vi tog våra beslut utifrån den situation som uppstod – alltid med deltagarnas och tävlingens bästa i fokus.



SVENSK ENDUROKLASSIKER

Med anledning av ovan har ledningen beslutat att ett (1) varv för motionärer, i stället för tre (3), räcker för att få en godkänd Enduroklassiker 2025. För elitstart 1, 2, 3 och 18 gäller två (2) varv i stället för fyra (4).



GOTLAND GRAND NATIONAL 2026!

Anmälan till GGN 2026 är redan öppen och över 300 deltagare är anmälda. Det finns fortfarande startplatser kvar med upp till 250 kr rabatt – först till kvarn!



Med vänliga hälsningar

Conny Bohlin, Angelica Thomsson, Johanna Törnvall

med ledningsgruppen för GGN 2025

