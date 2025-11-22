Jag tog en snabb avstickare till Motorsportsalongen i Örebro tidigare i dag, och när det vankas kombinerad bil/mc-mässa i november är man lite lagom skeptisk: blir det bilshow med ett hörn för hojar – eller tvärtom? Den här gången var svaret glädjande med många mc-utställare på plats.

Det var faktiskt hos tvåhjulingarna man hamnade direkt. Lokala handlare hade fyllt sina ytor med allt som får oss hojfolk att börja planera våren lite för tidigt: färska årsmodeller, demohojar, och hyllor med sådana där prylar man egentligen inte behöver men ändå inte kan sluta fingra på. Tempot var högt, snacket ännu högre – exakt den där sortens energi som gör att kaffe och småprat plötsligt förvandlas till ”jag kanske borde byta hoj ändå…”

Att bilarna stod där i bakgrunden märkte man knappt. Det var mc-sidan som drog folk, höll intresset uppe och skapade den där sköna känslan av att säsongen inte är över, den bara gått undercover.

Kort sagt: ett snabbt besök som blev längre än tänkt, och ett kvitto på att Örebro fortfarande kan leverera riktig mc-puls, även mitt i mörkaste november.

Kul att se nya KTM 990 RC R live Fräck maskin! Bikes förre chefredaktör Christer Miinin Delar av Indians 2026:or Snygga Triumph TF 450 85-kubiks speedway, bra grogrund Jennie från USWE visade upp den växande kollektionen

