MotoGP-säsongen avslutas i stor stil

Efter helgens MotoGP-final på Valencia-banan firades 2025 års pristagare av i stor stil och kvällen avslutades med en show av den puertoricanske rapparen Daddy Yankee.
Finalfirandet skedde i år rum ute på själva banan ”Circuit Ricardo Tormo” utanför Valencia, och inte inne i stan som tidigare år.
Säsongens mästare fick ta emot sina välförtjänta medaljer, och Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) intog scenen för att fira sin stora comeback efter många skador – och för att ta emot det nya ”Tower of Champions”, som prispokalen kallas.
På bilden ovan ser vi vinnarna från varje klass – MotoGP, Moto2 och Moto3. Brasilien fick därmed sin första världsmästare i Moto2 – Diogo Moreira. Alla de bästa nykomlingarna – ”Rookies” – firades också av, liksom konstruktörs- och teammästare – med flera. Finalfesten avslutade ett rekordår, med 22 deltävlingar, inför en fullsatt publik – och välkomnade sedan en extra speciell gäst – Daddy Yankee som bjöd på en strålande show. Nu fortsätter man direkt med förberedelserna inför 2026 års säsong, på samma bana, med tester av nästa års hojar.
