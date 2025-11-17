MotoGP-säsongen avslutas i stor stil

Den traditionella finalbilden från avslutningsfirandet i Valencia med totalvinnaren i MotoGP-klassens Marc Marquez i mitten flankerad av Moto2-vinnaren Diogo Moreira (tv) och Moto3-vinnaren Jose Antonio Rueda (th).

Efter helgens MotoGP-final på Valencia-banan firades 2025 års pristagare av i stor stil och kvällen avslutades med en show av den puertoricanske rapparen Daddy Yankee.

Finalfirandet skedde i år rum ute på själva banan ”Circuit Ricardo Tormo” utanför Valencia, och inte inne i stan som tidigare år.

Säsongens mästare fick ta emot sina välförtjänta medaljer, och Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) intog scenen för att fira sin stora comeback efter många skador – och för att ta emot det nya ”Tower of Champions”, som prispokalen kallas.

På bilden ovan ser vi vinnarna från varje klass – MotoGP, Moto2 och Moto3. Brasilien fick därmed sin första världsmästare i Moto2 – Diogo Moreira. Alla de bästa nykomlingarna – ”Rookies” – firades också av, liksom konstruktörs- och teammästare – med flera. Finalfesten avslutade ett rekordår, med 22 deltävlingar, inför en fullsatt publik – och välkomnade sedan en extra speciell gäst – Daddy Yankee som bjöd på en strålande show. Nu fortsätter man direkt med förberedelserna inför 2026 års säsong, på samma bana, med tester av nästa års hojar.

Totalresultat säsognen 2025:

MotoGP

Marc Marquez, Ducati, 545 poäng Alex Marquez, Ducati, 467 poäng Marco Berzzecchi, Aprilia, 353 poäng Pedro Acosta, KTM, 307 poäng Francesco ”Pecco” Bagnaia, Ducati, 288 poäng Fabio di Giannantonio, Ducati, 262 poäng Franco Morbidelli, Ducati, 231 poäng Fermin Aldeguer, Ducati, 214 poäng Fabio Quartararo, Yamaha, 201 poäng Raul Fernandez, Aprilia, 172 poäng

Moto2

Diogo Moreira, 287 poäng Manuel Gonzalez, 257 poäng Barry Baltus, 232 poäng Aron Canet, 227 poäng Jake Dixon, 225 poäng Daniel Holgado, 208 poäng Celestino Vietti, 157 poäng Albert Arenas, 156 poäng David Alonso, 153 poäng Senna Agius, 149 poäng

Moto3

Jose Antonio Rueda, 365 poäng Angel Piqueras, 281 poäng Maximo Outles, 274 poäng Alvaro Carpe, 215 poäng David Muñoz, 197 poäng Joel Kelso, 193 poäng Adrian Fernandez, 179 poäng Taiyo Furusato, 172 poäng Ryusei Yamanaka, 136 poäng Valentin Perrone, 134 poäng

Gilla detta: Gilla Laddar in …