22 januari, 2026
MotoGP 2026: kalender och förare

MotoGP-kalendern och förarna för 2026 har tillkännagivits. I år kommer serien återigen att ha finska färger, med Rico Salmela som gör sin Moto3-debut.

MotoGP tävlingskalender 2026:

  1. Thailands Grand Prix
    27.2–1.3.2026
    Buriram, Thailand
  2. Brasiliens Grand Prix
    20.–22.3.2026
    Goiania, Brasilien
  3. USA:s Grand Prix
    27.–29.3.2026
    Austin, USA
  4. Qatar Grand Prix
    10.–12.4.2026
    Losail, Qatar
  5. Spaniens Grand Prix
    24.–26.4.2026
    Jerez, Spanien
  6. Frankrikes Grand Prix
    8.–10.5.2026
    Le Mans, Frankrike
  7. Kataloniens Grand Prix
    15.–17.5.2026
    Barcelona, ​​Spanien
  8. Italiens Grand Prix
    29.–31.5.2026
    Mugello, Italien
  9. Ungerns Grand Prix
    5.–7.6.2026
    Balatonparken, Ungern
  10. Tjeckiens Grand Prix
    19.–21.6.2026
    Brno, Tjeckien
  11. Nederländernas Grand Prix
    26.–28.6.2026
    Assen, Nederländerna
  12. Tysklands Grand Prix
    10.–12.7.2026
    Sachsenring, Tyskland
  13. Storbritanniens Grand Prix
    7.–9.8.2026
    Silverstone, Storbritannien
  14. Aragoniens Grand Prix
    28.–30.8.2026
    MotorLand Aragonien, Spanien
  15. San Marinos Grand Prix
    11.–13.9.2026
    Misano, San Marino
  16. Österrikes Grand Prix
    18.–20.9.2026
    Spielberg, Österrike
  17. Japans Grand Prix
    2.–4.10.2026
    Motegi, Japan
  18. Indonesiens Grand Prix
    9.–11.10.2026
    Mandalika, Indonesien
  19. Australiens Grand Prix Prix
    23.–25.10.2026
    Phillip Island, Australien
  20. Malaysias Grand Prix
    30.10.–1.11.2026
    Sepang, Malaysia
  21. Portugals Grand Prix
    13.–15.11.2026
    Portimão, Portugal
  22. Valencias Grand Prix
    20.–22.11.2026
    Valencia, Spanien

Förare:

MotoGP:
Nummer/Namn
Land
Team (motorcykel)

5 Johann Zarco
Frankrike
CASTROL Honda LCR

7 Toprak Razgatlioglu
Turkiet
Prima Pramac Yamaha MotoGP

10 Luca Marini
Italien
Honda HRC Castrol

11 Diogo Moreira
Brasilien
Honda LCR

12 Maverick Viñales
Spanien
Red Bull KTM Tech3

20 Fabio Quartararo
Frankrike
Monster Energy Yamaha MotoGP Team

21 Franco Morbidelli
Italien
Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati)

23 Enea Bastianini
Italien
Red Bull KTM Tech3

25 Raul Fernandez
Spanien
Trackhouse MotoGP Team (Aprilia)

33 Brad Binder
Sydafrika
Red Bull KTM Factory Racing

36 Joan Mir
Spanien
Honda HRC Castrol

37 Pedro Acosta
Spanien
Red Bull KTM Factory Racing

42 Alex Rins
Frankrike
Monster Energy Yamaha MotoGP Team

43 Jack Miller
Australien
Prima Pramac Yamaha MotoGP

49 Fabio Di Giannantonio
Italien
Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati)

54 Fermin Aldeguer
Spanien
BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati)

63 Francesco Bagnaia
Italien
Ducati Lenovo Team

72 Marco Bezzecchi
Italien
Aprilia Racing

73 Alex Marquez
Spanien
BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati)

79 Ai Ogura
Japan
Trackhouse MotoGP Team (Aprilia)

89 Jorge Martin
Spanien
Aprilia Racing

93 Marc Marquez
Spanien
Ducati Lenovo Team

Moto2:
Nummer/Namn
Land
Team (motorcykel)

3 Sergio Garcia
Spanien
ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)

4 Ivan Ortola
Spanien
QJMOTOR – FRINSA – MSI (Kalex)

7 Barry Baltus
Belgien
REDS Fantic Racing (Kalex)

9 Jorge Navarro
Spanien
Forward Factory Team

11 Alex Escrig
Spanien
Forward Factory Team

12 Filip Salač
Tjeckien
OnlyFans American Racing Team (Kalex)

13 Celestino Vietti
Italien
SpeedRS Team (Boscoscuro)

14 Tony Arbolino
Italien
REDS Fantic Racing (Kalex)

16 Joe Roberts
USA
OnlyFans American Racing Team (Kalex)

17 Daniel Muñoz
Spanien
Italtrans Racing Team (Kalex)

18 Manuel Gonzalez
Spanien
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)

21 Alonso Lopez
Spanien
ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)

28 Izan Guevara
Spanien
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)

32 Luca Lunetta
Italien
SpeedRS Team (Boscoscuro)

36 Angel Piqueras
Spanien
QJMOTOR – FRINSA – MSI (Kalex)

44 Aron Canet
Spanien
ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)

53 Deniz Öncu
Turkiet
ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)

54 Alberto Ferrandez
Spanien
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)

64 Mario Suryo Aji
Indonesien
Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)

71 Ayumu Sasaki
Japan
Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)

72 Taiyo Furusato
Japan
Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)

80 David Alonso
Colombia
CFMOTO Aspar Team (Kalex)

81 Senna Agius
Australien
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)

84 Zonta van den Goorbergh
Nederländerna
Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)

95 Collin Veijer
Nederländerna
Red Bull KTM Ajo (Kalex)

96 Daniel Holgado
Spanien
CFMOTO Aspar Team (Kalex)

98 José Antonio Rueda
Spanien
Red Bull KTM Ajo (Kalex)

99 Adrian Huertas
Spanien
Italtrans Racing Team (Kalex)

Moto3:
Nummer/Namn
Land
Team (motorcykel)

5 Leo Rammerstorfer
Österrike
SIC58 Squadra Corse (Honda)

6 Ryusei Yamanaka
Japan
FRINSA – MT Helmets – MSI (KTM)

8 Eddie O’Shea
Storbritannien
GRYD – MLav Racing (Honda)

9 Veda Pratama
Indonesien
Honda Team Asia

10 Nicola Carraro
Italien
Rivacold Snipers Team (Honda)

11 Adrian Cruces
Spanien
CIP Green Power (KTM)

13 Hakim Danish
Malaysia
FRINSA – MT Helmets – MSI (KTM)

14 Cormac Buchanan
Nya Zeeland
BOE Motorsports (KTM)

18 Matteo Bertelle
Italien
NIVÅ UPP – MTA (KTM)

19 Scott Ogden
Storbritannien
CIP Green Power (KTM)

21 Ruche Moodley
Sydafrika
BOE Motorsports (KTM)

22 David Almansa
Spanien
Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)

27 Rico Salmela
Finland
Red Bull KTM Tech3

28 Maximo Quiles
Spanien
CFMOTO Aspar Team (KTM)

31 Adrian Fernandez
Spanien
Leopard Racing (Honda)

32 Zen Mitani
Japan
Honda Team Asia

51 Brian Uriarte
Spanien
Red Bull KTM Ajo

54 Jesus Rios
Spanien
Rivacold Snipers Team (Honda)

64 David Muñoz
Spanien
Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)

66 Joel Kelso
Australien
GRYD – MLav Racing (Honda)

67 Casey O’Gorman
Irland
SIC58 Squadra Corse (Honda)

73 Valentin Perrone
Argentina
Red Bull KTM Tech3

78 Joel Esteban
Spanien
Level Up – MTA (KTM)

83 Alvaro Carpe
Spanien
Red Bull KTM Ajo

94 Guido Pini
Italien
Leopard Racing (Honda)

97 Marco Morelli
Argentina
CFMOTO Aspar Team (KTM)

Foto: MotoGP

