MotoGP 2026: kalender och förare

MotoGP-kalendern och förarna för 2026 har tillkännagivits. I år kommer serien återigen att ha finska färger, med Rico Salmela som gör sin Moto3-debut.
MotoGP:
Nummer/Namn
Land
Team (motorcykel)
5 Johann Zarco
Frankrike
CASTROL Honda LCR
7 Toprak Razgatlioglu
Turkiet
Prima Pramac Yamaha MotoGP
10 Luca Marini
Italien
Honda HRC Castrol
11 Diogo Moreira
Brasilien
Honda LCR
12 Maverick Viñales
Spanien
Red Bull KTM Tech3
20 Fabio Quartararo
Frankrike
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
21 Franco Morbidelli
Italien
Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati)
23 Enea Bastianini
Italien
Red Bull KTM Tech3
25 Raul Fernandez
Spanien
Trackhouse MotoGP Team (Aprilia)
33 Brad Binder
Sydafrika
Red Bull KTM Factory Racing
36 Joan Mir
Spanien
Honda HRC Castrol
37 Pedro Acosta
Spanien
Red Bull KTM Factory Racing
42 Alex Rins
Frankrike
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
43 Jack Miller
Australien
Prima Pramac Yamaha MotoGP
49 Fabio Di Giannantonio
Italien
Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati)
54 Fermin Aldeguer
Spanien
BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati)
63 Francesco Bagnaia
Italien
Ducati Lenovo Team
72 Marco Bezzecchi
Italien
Aprilia Racing
73 Alex Marquez
Spanien
BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati)
79 Ai Ogura
Japan
Trackhouse MotoGP Team (Aprilia)
89 Jorge Martin
Spanien
Aprilia Racing
93 Marc Marquez
Spanien
Ducati Lenovo Team
Moto2:
Nummer/Namn
Land
Team (motorcykel)
3 Sergio Garcia
Spanien
ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
4 Ivan Ortola
Spanien
QJMOTOR – FRINSA – MSI (Kalex)
7 Barry Baltus
Belgien
REDS Fantic Racing (Kalex)
9 Jorge Navarro
Spanien
Forward Factory Team
11 Alex Escrig
Spanien
Forward Factory Team
12 Filip Salač
Tjeckien
OnlyFans American Racing Team (Kalex)
13 Celestino Vietti
Italien
SpeedRS Team (Boscoscuro)
14 Tony Arbolino
Italien
REDS Fantic Racing (Kalex)
16 Joe Roberts
USA
OnlyFans American Racing Team (Kalex)
17 Daniel Muñoz
Spanien
Italtrans Racing Team (Kalex)
18 Manuel Gonzalez
Spanien
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
21 Alonso Lopez
Spanien
ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
28 Izan Guevara
Spanien
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
32 Luca Lunetta
Italien
SpeedRS Team (Boscoscuro)
36 Angel Piqueras
Spanien
QJMOTOR – FRINSA – MSI (Kalex)
44 Aron Canet
Spanien
ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
53 Deniz Öncu
Turkiet
ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
54 Alberto Ferrandez
Spanien
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
64 Mario Suryo Aji
Indonesien
Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
71 Ayumu Sasaki
Japan
Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
72 Taiyo Furusato
Japan
Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
80 David Alonso
Colombia
CFMOTO Aspar Team (Kalex)
81 Senna Agius
Australien
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
84 Zonta van den Goorbergh
Nederländerna
Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
95 Collin Veijer
Nederländerna
Red Bull KTM Ajo (Kalex)
96 Daniel Holgado
Spanien
CFMOTO Aspar Team (Kalex)
98 José Antonio Rueda
Spanien
Red Bull KTM Ajo (Kalex)
99 Adrian Huertas
Spanien
Italtrans Racing Team (Kalex)
Moto3:
Nummer/Namn
Land
Team (motorcykel)
5 Leo Rammerstorfer
Österrike
SIC58 Squadra Corse (Honda)
6 Ryusei Yamanaka
Japan
FRINSA – MT Helmets – MSI (KTM)
8 Eddie O’Shea
Storbritannien
GRYD – MLav Racing (Honda)
9 Veda Pratama
Indonesien
Honda Team Asia
10 Nicola Carraro
Italien
Rivacold Snipers Team (Honda)
11 Adrian Cruces
Spanien
CIP Green Power (KTM)
13 Hakim Danish
Malaysia
FRINSA – MT Helmets – MSI (KTM)
14 Cormac Buchanan
Nya Zeeland
BOE Motorsports (KTM)
18 Matteo Bertelle
Italien
NIVÅ UPP – MTA (KTM)
19 Scott Ogden
Storbritannien
CIP Green Power (KTM)
21 Ruche Moodley
Sydafrika
BOE Motorsports (KTM)
22 David Almansa
Spanien
Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
27 Rico Salmela
Finland
Red Bull KTM Tech3
28 Maximo Quiles
Spanien
CFMOTO Aspar Team (KTM)
31 Adrian Fernandez
Spanien
Leopard Racing (Honda)
32 Zen Mitani
Japan
Honda Team Asia
51 Brian Uriarte
Spanien
Red Bull KTM Ajo
54 Jesus Rios
Spanien
Rivacold Snipers Team (Honda)
64 David Muñoz
Spanien
Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
66 Joel Kelso
Australien
GRYD – MLav Racing (Honda)
67 Casey O’Gorman
Irland
SIC58 Squadra Corse (Honda)
73 Valentin Perrone
Argentina
Red Bull KTM Tech3
78 Joel Esteban
Spanien
Level Up – MTA (KTM)
83 Alvaro Carpe
Spanien
Red Bull KTM Ajo
94 Guido Pini
Italien
Leopard Racing (Honda)
97 Marco Morelli
Argentina
CFMOTO Aspar Team (KTM)
Foto: MotoGP