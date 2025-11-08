V3R 900 E-Compressor är namnet på denna eleganta och samtidigt spektakulära nya nakenhoj från Honda. Produktionsmodellen, som visades upp som prototyp på EICMA 2025, kan komma ut på marknaden någon gång under 2026 – som den första modellen med den nya V3-motorn och kompressorn med turbo-look. Tekniska specifikationer som redan bekräftats av Honda avslöjar att V3-motorn har 75-graders vinkel mellan de två främre cylindrarna och den enda bakre cylindern, samt en slagvolym på 900 kubik – enligt uppgift med vridmoment och prestanda i nivå med 1200-kubiksmotorer. Som prototyp ser Honda V3R 900 E-Compressor inte riktigt produktionsklar ut ännu. Detaljer som den hotfulla LED-strålkastaren och det voluminösa avgasröret med tre utlopp tyder dock på att produktionsmodellen redan är på väg. Inget pris har läckt ut ännu, men vi hoppas på att kunna presentera fler fakta i närtid.