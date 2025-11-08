Honda V3R 900 E-Compressor Prototype, visades upp på Milano-mässan, EICMA 2025.

Honda V3R blir uppenbarligen en slank Naked Bike – med enkelsving.

Spektakulärt hjärta: den nya V3-motorn – med elektrisk kompressor.

Fullständiga tekniska data för Honda V3R finns ännu inte tillgängliga.

Honda har nu bekräftat V3-motorns slagvolym: 900 cm3. Tack vare den elektriska kompressorn ska den erbjuda vridmoment och prestanda i nivå med en 1200-kubikare.

De tre utloppen hos den bakre ljuddämparen symboliserar de tre cylindrarna.

75 graders vinkel mellan de två främre cylindrarna och den enda bakre cylindern.

Enkel alusving bak.

Bister LED-look, asymmetriska sidopaneler med luftintag för kompressor och kylning.

Den elektriska kompressorn sitter bakom gaffelkronan, ovanför V3-motorn.

Honda V3R 900 E-Compressor Prototyp ur förarens perspektiv: slående asymmetri i sidopanelerna på tanken.

Den elektriska kompressorn med turbo-look. Honda hade redan visat upp V3-motorn med elektrisk kompressor i ett ”rullande chassi” på EICMA-mässan 2024.

V3R 900 E-Compressor är namnet på denna eleganta och samtidigt spektakulära nya nakenhoj från Honda. Produktionsmodellen, som visades upp som prototyp på EICMA 2025, kan komma ut på marknaden någon gång under 2026 – som den första modellen med den nya V3-motorn och kompressorn med turbo-look. Tekniska specifikationer som redan bekräftats av Honda avslöjar att V3-motorn har 75-graders vinkel mellan de två främre cylindrarna och den enda bakre cylindern, samt en slagvolym på 900 kubik – enligt uppgift med vridmoment och prestanda i nivå med 1200-kubiksmotorer. Som prototyp ser Honda V3R 900 E-Compressor inte riktigt produktionsklar ut ännu. Detaljer som den hotfulla LED-strålkastaren och det voluminösa avgasröret med tre utlopp tyder dock på att produktionsmodellen redan är på väg. Inget pris har läckt ut ännu, men vi hoppas på att kunna presentera fler fakta i närtid.

Gilla detta: Gilla Laddar in …