Honda CB 1000 GT bjuder på sportig komfort

Det är ingen lätt uppgift Honda har tagit sig an. Med Honda CB 1000 GT ger de sig in i 1000-kubiks crossover-klassen – ett segment med många starka konkurrenter. Konkurrensen är hård och väletablerad. Starka argument behövs för att övertyga köpare. Lyckligtvis har Honda några av dem redo i GT.

Den nya Honda CB 1000 GT är baserad på 1000 Hornet och drivs, liksom den sportiga naked biken, av den gamla Fireblade-motorn med koden SC77. I GT levererar den något mindre kraft än i Hornet. 150 hk vid 11 000 varv och 102 Nm vid 8 750 varv är respektabla siffror för en motorcykel i den här klassen. Annorlunda trimning jämfört med Hornet är avsedd att ge mer vridmoment och acceleration vid låga varvtal. Trots dessa ansträngningar är detta fortfarande den största kritiken mot GT:s motor. Det är först från cirka 6 000 varv som motorn verkligen vaknar till liv.

Honda CB 1000 GTs sportiga arv är tydligt. Den trivs med att köras aktivt med en sportig känsla, men glömmer inte att överbrygga klyftan till komforten på långfärden. Den fina, semiaktiva fjädringen och den bekväma sadeln bidrar så klart. Endast det måttliga vridmomentet i mellanregistret från den tidigare Fireblade-motorn förstör det annars mycket välgrundade intrycket något. Men när det gäller valuta för pengarna är GT, med sitt låga pris och generösa utrustning, definitivt en toppkandidat.

Mer info och säkrare fakta kommer i Bike nummer 2.2026, då vi har fått möjlighet att köra Hondas senaste nyhet på riktigt.

