GGN Shakedown – Stark Varg EX!

MysEnduro i Laxå

I söndags körde vi den sista formslipningen inför Gotland Grand National, jag och Vargen, på Laxå MK:s fina endurobana. Ett långt spår på hela 1,5 mil så ganska verklighetsnära mot GGN-banan. Måste säga att nya Varg EX verkligen glänser. Lättkört och fint och med en grym fjädring som jag inte rört en skruv på än så länge.

Många Facebook-ryttare och bakåtsträvare brukar klaga på avsaknad av ljud. Jo, lite sant när man står bredvid, som förare träder helt nya ljud fram, stenar, kottar, lera och vatten mot endurodäck skapar nya ljudsensationer som man åker och småskrattar åt i hjälmen. Mys!

Kraft saknar man aldrig hos EX:en

När det här skrivs är vi på väg mot Nynäshamn och båten över mot Visby. Ska bli härligt att komma tillbaka igen och träffa affärsbekanta och kompisar. Kul med ett internationellt stjärnspäckat startfält, kul med fler märken som ställer upp och kul med den nya banan nu andra året.

Vargen och Linus, laddade för GGN

Spännande även att se den ”nya” adventureklassen växa. Fler och fler antar utmaningen att få baxa runt en bamsig och tung adventurehoj i den gotländska leran. Lite nyheter i år är att den stora motionsklassen 50-59 år, som startar på fredag, är uppdelad på två starter på grund av de många deltagarna. Jag själv kör den klassen i år då året man fyller räknas, jag har ett par månader till 50-strecket så får väl ändå räkna mig som ungtupp i sällskapet. Intressant att få köra på fredagen, mer lera och vatten men mindre stalp och sten säger prognosen från de som kört.

Dekalkit från MotoProWorks

Sista kvällarna i garaget har ägnats åt montering av dekalkitet från MotoProWork. Ett väldigt omfattande kit som täcker varenda kvadratmetermillimeter av Vargens plastkåpor. Hela hojen får ni se imorgon!

Nya Michelin Enduro Medium 2 fram.

På däcksidan satsar jag på säkra kort. Michelin Enduro Extreme bak och nya Enduro Medium 2 fram. Bakdäcket är egentligen för mjukt och håller kanske inte för de snabbaste förarna i dryga tre timmar. Men med mitt tempo vet jag att det ultramjuka gummit håller gott och väl och ger ett fantastiskt grepp på de lynniga kalkstenshällarna. Självklart parat med Michelins punkteringsfria Bib Mousse!

Vi på Bike kommer liverapportera från Gotland Grand National de kommande dagarna så håll koll här på Bike.se

