GGN 2025, värsta hittills !

Conny Bohlin, VD för Nordic Sport & Event, visar var skåpet ska stå! (Foton, Dary Karina)

Dagens motionslopp på Gotland Grand National bjöd på extrema utmaningar för deltagare och funktionärer. Ihållande regn och en ny bana gav några riktiga surhål som aldrig tycktes ta slut. Kolla bilden ovan, en VD som drar loss hojar ur leran, RESPEKT!

Efter två timmar (av tre) tvingades tävlingsledningen att korta loppet och stänga målfållan efter två timmar. Många lättade av detta men vissa hann ut på ett tredje varv utan att få det räknat. Personligen var jag VÄLDIGT lättad av att få köra i mål efter två långsamma men utmanande varv.

Nedan lite bilder

