Framtidens hjälmar är här!

Bland finesserna finns ljus framåt, bra t ex när man letar efter nyckelhålet i mörkret.

Reglage på höger sida för manövrering av vindbrusreducering, ljus fram och bak.

Alla finesser är snyggt integrerade, man slipper utstickande påbyggda enheter.

På mc-mässan i Milano visades också en hel rad vidareutvecklade hjälmar med allt från inbyggd brusreducering till head-up-display. En av de mest avancerade är Sena Phantom som bjuder på AI-baserad aktiv brusreducering (ANC – Active Noise Cancellation), ljus fram, bakljus och bromsljus, Harman Kardon ljudsystem, plus Senas senaste kommunikationssystem för samtal med passagerare, eller andra förare i närheten. Med ett knapptryck reduceras vindbruset med 20 dB, men det går lika snabbt att byta tillbaka så att man hör omgivningsljudet igen.

Fördelen med konceptet ”Specialbyggd Smart Hjälm” är att man får allt inbyggt i en och samma enhet från början. Till skillnad från konventionella hjälmar med externt monterade kommunikationssystem från eftermarknaden, kombinerar en specialbyggd smart hjälm alla funktioner – kommunikation, ljud och säkerhet – i en sömlös design. I och med att allt är inbyggt slipper man utstickande enheter.

På höger sida, bakom visiret, finns en knapp för reglering av ljus fram och bak, samt vindbrusreduceringen. Inbyggda högtalare, inrymda i specialdesignade akustiska kammare, ska ge oöverträffad ljudkvalitet och en mäktig ljudupplevelse. ANC-funktionen (Active Noise Cancellation) förbättrar denna upplevelse ytterligare genom att minska oönskat brus, vilket samtidigt skyddar hörseln. Ett större batteri ryms inuti, vilket säkerställer längre användning utan att kompromissa med komforten.

Hjälmen finns i två versioner: Phantom och Phantom ANC där den sistnämna även har vindbrusreducering. Leveranser kommer redan i december. Priset för Sena Phantom ANC är 7199 kr.

