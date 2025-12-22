Förarkurser på Nürburgring

Nu är datumen för båda förarkurserna på Nürburgring Nordschleife släppta. De är båda tvådagarskurser, men man kan även vara med en av dagarna om man så önskar. Först ut är Motorrad Action Team med en tvådagarskurs den 22-23 juli 2026. Bike-redaktörer kommer att vara på plats, åtminstone på Motorrad-kursen, kanske även på den senare kursen som körs av ADAC Doc-Scholl den 3-4 augusti 2026.

För mer info om Motorrad-kursen klicka här.

För mer info om ADAC Doc-Scholl-kursen klicka här.

Läs mer om förarkursen i Bike nr 9-2025, eller klicka här för att ladda ner en pdf med artikeln.

Gilla detta: Gilla Laddar in …